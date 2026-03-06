fiul lui nicolae guță, reținut după ce a fost prins drogat la volan și cu permisul suspendat / video

Fiul manelistului Nicolae Guță, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat conducând cu permisul suspendat și sub influența substanțelor interzise.

Potrivit IPJ Hunedoara, evenimentul a avut loc pe 2 martie, pe DN 66, în localitatea Hațeg. Mai mult, polițiștii rutieri au constatat că dreptul de a conduce al bărbatului era suspendat încă din 2023.

Testul alcooltest a ieșit negativ, însă conducătorul auto, Nicolae Guță Junior a refuzat testarea pentru substanțe interzise.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

“Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În schimb, acesta a refuzat testarea pentru depistarea unui eventual consum de substanțe interzise, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice. Rezultatele buletinului de analize toxicologice au confirmat ulterior prezența în organismul conducătorului auto a unor substanțe interzise.” precizează IPJ Hunedoara.

Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul condus nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. În consecință, s-a aplicat o sancțiune contravențională de 7.670 de lei, iar certificatul de înmatriculare și plăcuțele au fost reținute.