instanța supremă din italia a decis: dani mocanu va fi extrădat

Ministerul Justiției a anunțat joi seară că instanța supremă din Italia a pronunțat hotărârea definitivă privind predarea lui Ionuț Nando Mocanu și Daniel Mocanu, cunoscutul manelist Dani Mocanu și fratele său.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Justiției, Corte Suprema di Cassazione, instanța supremă din Italia, a decis definitiv predarea celor doi cetățeni români către România.

Reprezentanții ministerului au subliniat că această decizie confirmă încă o dată eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană.

„Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiției și al autorităților române implicate în acest dosar, evidențiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare”, a transmis Ministerul Justiției.

Potrivit Mediafax, în perioada următoare, Ionuț Nando Mocanu și Daniel Mocanu vor fi aduși în România pentru continuarea măsurilor legale dispuse de autorități.

Cei doi au fost arestați în noiembrie 2025 în Italia, în provincia Napoli. În data de 6 noiembrie 2025, Daniel Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor.

De asemenea, acesta a mai fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare într-un dosar care viza proxenetism, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, însă a scăpat de executarea pedepsei în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția faptelor.