interzicerea “păcănelelor” în dezbatere publică la tălmaciu și mediaș. roman: „nu cred că este oportun să ne grăbim”

Pe lângă Primăria Cisnădie, care a lansat o dezbatere publică privind interzicerea jocurilor de noroc în localitate, și primăriile din Tălmaciu și Mediaș iau în calcul consultarea cetățenilor pe acest subiect.

Guvernul României a oferit, printr-o ordonanță de urgență, consiliilor locale control deplin asupra sălilor de jocuri de noroc. Primăriile pot decide acum dacă permit sau nu funcționarea „păcănelelor” în localitate. În acest context, pe lângă primarul din Cisnădie, primarul din Tâlmaciu și Mediaș vor să afle părerea cetățenilor.

Primarul orașului Tălmaciu, Ioan Oancea, spune că personal este împotriva jocurilor de noroc și că va supune această temă discuției în Consiliul Local. „Personal, da, sunt împotriva jocurilor de noroc. O să pun spre informare în Consiliul Local și, dacă consilierii vor fi de acord, o să le interzicem. Avem solicitări din partea locuitorilor încă dinainte de a fi publicată hotărârea. O să le cerem oamenilor și un punct de vedere public, iar Consiliul Local va ține cont de dorințele locuitorilor. Acum, mai avem la două dintre cafenelele din oraș câteva aparate”, a declarat Ioan Oancea, primarul orașului Tălmaciu.

La Mediaș, subiectul este de asemenea analizat, însă primarul Gheorghe Roman consideră că nu este nevoie de o decizie luată în grabă. „Subiectul este în dezbatere publică. În condițiile în care nu există o urgență în acest sens, nu cred că este oportun să ne grăbim cu luarea unei decizii”, a spus Gheorghe Roman.

Reamintim că și primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a lansat o dezbatere pe Facebook pentru a afla ce își doresc cetățenii: interzicerea sau limitarea jocurilor de noroc. În oraș există trei săli de păcănele, trei săli de pariuri sportive și un punct de vânzare al Loteriei Române. (Detalii aici)

Primăria Sibiu va analiza sălile de jocuri de noroc din oraș

De asemenea, primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a declarat joi, pentru AGERPRES, că autorizarea localurilor cu jocuri de noroc revine Consiliului Local, în baza Ordonanței nr. 7, și a precizat că nu susține interzicerea „a priori” a acestei activități economice.

Edilul a arătat că jocurile de noroc reprezintă o activitate legală, licențiată de Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, instituție aflată în subordinea Ministerului Finanțelor.

„Conform Ordonanței nr. 7, autorizarea localurilor cu jocuri de noroc este un atribut al Consiliului Local. Din punctul meu de vedere, ca primar, nu cred că este cazul să interzicem a priori desfășurarea acestei activități economice. Jocurile de noroc au existat și vor exista întotdeauna, iar aceste localuri, decât să funcționeze sub alte forme, mascat, mai bine să își desfășoare activitatea într-un cadru care poate fi controlat de autoritatea publică locală, după anumite reglementări clar stabilite, în acord cu specificul și realitățile fiecărei localități”, a afirmat Astrid Fodor.

Fără jocuri de noroc, în localitățile mici din județ

Există însă și localități în care sălile de jocuri de noroc au dispărut deja. Primarul orașului Săliște, Horațiu-Dumitru Răcuciu, spune că în localitate nu mai există astfel de spații de mai bine de un an. „Nu mai avem deloc, datorită legii, pentru că suntem o localitate sub pragul de locuitori. De anul trecut nu mai funcționează”, a declarat edilul.

În schimb, la Dumbrăveni situația este diferită. Primarul Emil Dârloșan spune că în oraș funcționează o fabrică ce produce echipamente pentru jocuri de noroc și care oferă numeroase locuri de muncă.

„Avem o fabrică, producătoare jocuri de noroc. Firma este aici, a creat o mie de locuri de muncă, deci nu ne deranjează. Administratorii firmei sunt din Dumbrăveni, este cel mai mare angajator”, a spus Emil Dârloșan.