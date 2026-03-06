lovitură pentru adriana viliginschi: riscă să rămână fără vila din sibiu a lui adrian kreiner, moștenită prin testament

Situație extrem de complicată pentru Adriana Emilia Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023 în propria vilă din Sibiu.

Fosta concubină, aflată în prezent în arest preventiv, riscă să rămână fără casa de lux moștenită prin testament, după ce foștii săi avocați au declanșat procedura de executare silită pentru o datorie de aproximativ 84.000 de lei.

Potrivit Fanatik, pentru că atunci când a fost în libertate nu s-a putut înțelege amiabil cu Casa de Avocatură cu privire la plata serviciilor prestare în cazul succesiunii averii, Adriana Viliginschi a fost executată silit, fiindu-i blocate toate conturile.

Chiar și singurul bun pe care îl deține pe nume propriu, vila în care a murit milionarul Adrian Kreiner, ar putea fi executată silit.

CITEȘTE ȘI: Iubita omului de afaceri Adrian Kreiner dată în judecată pentru neplata avocaților din procesul crimei

Cazul Kreiner a reapărut în spațiul public după o reținerea surpriză a Adrianei, într-un alt dosar de omor



Adriana Viliginschi este cercetată într-un alt dosar penal. Potrivit anchetatorilor, în calitate de psiholog, ea ar fi sfătuit o prietenă pe nume Amiana cum să își ucidă mama de 66 de ani fără să lase urme, pentru a pune mâna pe o moștenire estimată la aproximativ un milion de euro.

Pe 5 martie 2026, Tribunalul Sibiu a decis prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv pentru Adriana Emilia Viliginschi. Femeia este cercetată într-un dosar în care este acuzată că ar fi ajutat sau instigat o prietenă să își ucidă mama pentru a pune mâna pe avere.

CITEȘTE ȘI: Fostă iubită a lui Adrian Kreiner rămâne după gratii: magistrații au prelungit arestul preventiv

Vila de lux din Sibiu, moștenită prin testament

Prin testamentul lăsat de omul de afaceri, Adriana Viliginschi a primit vila din Sibiu în care acesta a fost ucis. Imobilul are aproximativ 456 de metri pătrați și este dispus pe două niveluri.

Restul averii: conturi, acțiuni și alte proprietăți – a revenit fiicei milionarului, Vanessa Kreiner.

Conturile au fost poprite, inclusiv cel de Revolut

După ce nu ar fi achitat onorariul stabilit, firma de avocatură a apelat la un executor judecătoresc. În iulie 2025, Judecătoria Sibiu a admis cererea de executare silită.

Executorul a dispus poprirea conturilor Adrianei Viliginschi, inclusiv a celui de Revolut. În conturi au fost găsite însă doar sume mici, de ordinul sutelor de lei.

În aceste condiții, s-a trecut la urmărirea silită a imobilului de pe strada Moldoveanu din Sibiu, singurul bun deținut de femeie în nume propriu. Procedura a fost înscrisă ca sarcină în Cartea Funciară a casei.

Potrivit documentelor judiciare, la 6 noiembrie 2025, aceasta a primit o somație de executare din partea societății de avocatură Băcilă și Asociații pentru recuperarea sumei de 84.195,88 lei, bani proveniți dintr-un contract de asistență juridică semnat în 2023.

Contractul prevedea plata unui onorariu de:

3% din valoarea bunurilor imobile

6% din valoarea bunurilor mobile

Serviciile vizau procedura de partaj a averii lăsate de Adrian Kreiner.

Vila ar putea fi executată pentru o datorie de 17.000 de euro

Adriana Viliginschi a contestat în instanță executarea silită și a invocat posibile motive de nulitate ale contractului semnat cu firma de avocatură, dar și un posibil conflict de interese.

Ea a arătat în fața instanței că riscă să piardă o proprietate extrem de valoroasă pentru o datorie relativ mică.

„S-a început executarea silită imobiliară pentru un bun în valoare de 1.200.000 de euro, în condițiile în care se execută o creanță de 17.000 de euro”, a susținut aceasta în dosar.

De cealaltă parte, foștii avocați au acuzat-o de rea credință și au susținut că și-ar fi golit conturile și ar fi refuzat să indice alte bunuri ce ar putea fi executate.

În documentele depuse la instanță apare și un mesaj transmis de Viliginschi în momentul în care a decis să încheie colaborarea cu avocații:

„Începând cu data prezentei 18.12.2023 vă aduc la cunoștință că nu mai aveți dreptul de a mă reprezenta și de a face niciun demers în numele subsemnatei (…) îmi pare atât de rău că trebuie să îți trimit asta, dar simt că la nivel profesional nu rezonăm.” arată site-ul Fanatik

Procesul care poate decide soarta vilei

În august 2025, Adriana Viliginschi a depus două acțiuni la Judecătoria Sibiu: o cerere de suspendare provizorie a executării și o contestație la executare.

Prima solicitare a fost respinsă, însă judecătorii au decis suspendarea temporară a executării până la soluționarea contestației.

În martie 2026, femeia ar trebui să se prezinte în instanță pentru a-și susține cauza, însă acest lucru ar putea fi dificil în condițiile în care se află în arest preventiv, iar conturile îi sunt blocate.

Vila în care a murit Adrian Kreiner, scoasă la vânzare

Imobilul a fost scos la vânzare în octombrie 2025 pentru suma de aproximativ 2,1 milioane de euro. Casa este prezentată ca o adevărată fortăreață de lux, complet mobilată și dotată cu sisteme moderne.

Printre facilitățile anunțate se numără:

casă inteligentă cu sisteme automatizate pentru iluminat și climatizare

supraveghere video și sistem antiefracție

încălzire în pardoseală și climatizare pentru fiecare cameră

mobilier din lemn masiv și candelabre din sticlă de Murano

sistem audio Bose și electrocasnice premium

garaj interior pentru patru mașini

curte amenajată cu granit și marmură

Noi acuzații în cazul crimei lui Adrian Kreiner

Adrian Kreiner a murit la finalul anului 2023, după ce trei indivizi au pătruns în vila sa din Sibiu și l-au bătut cu brutalitate, încercând să afle unde își ține banii și obiectele de lux.

Cei trei au fost identificați și condamnați la 30 de ani de închisoare, însă sentința nu este definitivă.

În prezent, aceștia susțin că l-au lăsat în viață pe milionar și o acuză pe Adriana Viliginschi că ar fi fost „creierul” jafului care a dus la moartea lui Adrian Kreiner. Ei o descriu drept „diabolică” și susțin că aceasta le-ar fi oferit informațiile despre casă.

Declarații uluitoare făcute de unul din ucigașii lui Kreiner: a spus cine i-a dat pontul să vină în Sibiu / video

Implicată și într-un alt dosar de crimă

După moartea femeii, fiica acesteia ar fi vândut mai multe proprietăți și s-ar fi mutat în Dubai. Ulterior, când a revenit în România pentru vânzarea ultimului imobil, a fost reținută de polițiști direct pe aeroport.

În urma audierilor, anchetatorii au ajuns și la Adriana Viliginschi, care a fost arestată preventiv. Potrivit unor informații apărute în presă, aceasta ar fi recunoscut acuzațiile care i se aduc.

CITEȘTE ȘI: Cazul femeii care și-a omorât mama pentru avere: încă un complice reținut