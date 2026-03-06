magia revine pe marele ecran cu cineplexx classics kids, la shopping city sibiu

Ce se întâmplă atunci când trecutul își face din nou auzită vocea? Pe 13 martie, de la ora 18:30, Cineplexx Classics Kids in Shopping City Sibiu îți propune să revizitezi Riviera italiană, într-o proiecție specială a filmului Luca, o poveste despre prieteni de nedespărțit, acceptare și aventurile copilăriei.

Pe 13 martie, de la ora 18:30, Cineplexx Classics Kids invită copiii și părinții la o reîntâlnire cu una dintre cele mai îndrăgite animații produse de renumitele studiouri Disney-Pixar. Luca poate fi văzut din nou la cinema, într-o proiecție specială dedicată întregii familii, cu filmul dublat în limba română, la prețul unic de doar 12 lei/bilet.

Luca Paguro, un băiețel simpatic, trăiește o vară de neuitat într-un orășel de pe Riviera Italiană și împărtășește toate aventurile cu noul său cel mai bun prieten Alberto Scorfano. Dar toată distracția este amenințată de un secret profund ținut: el este un monstru marin dintr-o altă lume, chiar de sub suprafața oceanului.

Regizorul Enrico Casarosa a descris povestea filmului ca fiind una profund personală, care celebrează prieteniile din copilărie care ne influențează personalitatea pe măsură ce creștem. Mai mult de atât, filmul animat Luca este despre identitate, prejudecăți și acceptare.

Gelato, paste, întreceri pe scutere Vespa, plajă…orașul fictiv Portorosso imbină cu nostalgie și ingeniozitate artistică cele mai frumoase atracții alte unui oraș de pe coasta Italiei și ne duce cu gândul la verile lungi din copilărie. Cadrele sunt pline de culori vibrante, astfel încât scenele de la suprafață cât și cele de la fundul mării îi poartă pe spectatori într-o călătorie deopotrivă familiară și plină de descoperiri inedite.

Știai că….

Enrico Casarosa, regizorul, a fost inspirat de cinematografia italiană din anii ’50 și ’60, cu precădere filmele lui Federico Fellini?

Aspectul monștrilor marini este inspirat din sculpturile de pe fântânile, băncile sau mozaicurile pe care le poți vedea și astăzi în Italia?

Atunci când Luca se află în apă și este monstru marin, are în total 3,436 solzi desenați de animatorii Pixar?

Pentru înotul monștrilor, echipa de producție a studiat cum se deplasează iguanele prin apă pentru a conferi animației realism?

Dacă transformarea lui Luca din monstru marin în om și invers îți aduce aminte de Mystique din filmele X-Men, nu e o coincidență – efectul special respectiv a fost studiat ca referință.

Cineplexx Classics Kids propune o experiență de cinema accesibilă și de calitate, gândită special pentru familii. Vizionarea pe marele ecran amplifică emoția poveștii, muzica și detaliile vizuale, transformând filmul într-un moment de conectare între generații.

Proiecția specială din 13 martie, ora 18:30, reprezintă o oportunitate ideală de a vedea sau revedea Luca pe marele ecran, într-o experiență de cinema care pune accent pe timpul petrecut împreună. Iar prețul este imbatabil – doar 12 lei/bilet!

Nu uita, Cineplexx Classics Kids te așteaptă în fiecare lună cu o nouă proiecție specială a filmelor clasice! Așa că stai cu ochii pe noi pentru actualizări!

Biletele sunt disponibile în avans pe site-ul oficial www.cineplexx.ro sau la casele de bilete ale cinematografului CINEPLEXX din incinta centrului comercial Shopping City Sibiu. Locurile sunt limitate, așa că grăbește-te să îți rezervi locul în sala de cinema!

