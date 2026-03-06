monstru cu chip de tată: un bărbat din sibiu și-a agresat sexual fetița timp de 5 ani

Cel care ar fi trebuit să o apere de tot ce e mai rău în lume, să o îngrijească și să îi ofere educație, s-a transformat în omul care i-a adus cea mai amară suferință. Este cazul revoltător al unui bărbat din Sibiu care, ani la rândul, și-a agresat sexual propria fiică. Micuța avea doar 9 ani când a început calvarul iar acum, majoră fiind, își caută dreptatea în instanță. Tatăl ei a fost trimis în judecată și urmează să își afle în curând pedeapsa pentru ororile care i-au marcat definitiv viața.

Individul a fost trimis în judecată, fiind cercetat în stare de libertate. De curând, instanța a dispus începerea judecății. Vă avertizăm că detaliile din rechizitoriu, cuprinse în prezentul articol, au un puternic impact emoțional.

Fetiță agresată sexual de propriul tată

Calvarul fetiței a început în anul 2014, pe când avea doar 9 ani. Locuia în Sibiu, alături de tatăl ei, care ar fi trebuit să îi ofere protecția și educația de care avea nevoie pentru a se putea dezvolta. Dar nu a fost așa.

Timp de 5 ani, individul a supus-o unor acte de natură sexuală grotești. „În actul de sesizare s-a reținut, în fapt că inculpatul (…) a supus-o în mod repetat pe fiica lui minoră, în vârstă de la 9 la 14 ani, rudă în linie directă, în timp ce aceasta se afla în îngrijirea, ocrotirea și educarea sa, la acte de natură sexuală, altele decât raport sexual, act sexual oral sau anal, ori orice alte acte de penetrare vaginală sau anală, respectiv, de a o atinge în zona vaginului, pe sâni, pe fund, de a o săruta pe gât, cerându-i să îl sărute și ea pe gât, de a o determina să îl masturbeze și de a-și freca organul genital de corpul victimei”, se arată în datele publicate pe rejust.ro.

În același act de sesizare se arată că, în anul 2015, bărbatul a violat-o. „A supus-o la un episod de viol prin raport sexual anal, act întrerupt la solicitarea persoanei vătămate, care acuza dureri, în cursul anului 2015, victima având 10 ani la acel moment”, potrivit rejust.ro.

Toate aceste episoade odioase s-au petrecut împotriva voinței fetei, prin constrângere de ordin psihic, individul profitând de imposibilitatea copilei de a se apăra. „Tratamentele au avut ca urmare producerea de tulburări psihopatologice diagnosticate în cuprinsul de expertiză medico-legală psihiatrică”, realizat în anul 2023. Acestea au pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a fetiței.

Începe judecata

În cursul urmăririi penale, au fost administrate o serie de mijloace de probă. Copila, care acum are 21 de ani, a oferit declarații și a pus la dispoziție inclusiv un jurnal în care, în toți acești ani, a scris ce i se întâmpla. Printre probele adunate se numără și conversații între fată și tatăl ei, în care individul își cerea iertare pentru faptele sale, dar și un raport de evaluare întocmit de DGASPC Sibiu. Individul a refuzat să fie testat cu aparatul poligraf.

În 6 martie 2026, magistrații Judecătoriei Sibiu au constatat legalitatea rechizitoriului și au dispus începerea judecății în cauza ce îl privește pe individ, pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală (două fapte), viol și rele tratamente aplicate minorului.