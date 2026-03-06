noile blocuri care „răsar” în cartierul lazaret îi nemulțumesc pe cei din zonă: „traficul e extrem de aglomerat, cartierul nu are un parc”

Cinci sibieni au cerut lămuriri dezvoltatorului care vrea să ridice nouă blocuri în cartierul Lazaret lângă pârâul Trinkbach. Unii se declară împotriva proiectului, motivat de faptul că traficul rutier este deja extrem de aglomerat, în timp ce alții cer să fie rezolvate și unele probleme mai vechi ale zonei, care i-au împiedicat să construiască acolo.

SC Brantner Imobiliare SRL din Cluj-Napoca deține un teren de aproximativ 25.300 metri pătrați în cartierul Lazaret din Sibiu, pe strada Solidarității. După elaborarea și aprobarea PUZ-ului, aici ar urma să fie construite mai multe imobile cu locuințe și locuri de parcare și să fie amenajate spații verzi și locuri de joacă.

Pe acest teren sunt propuse a se construi 4 imobile de locuințe colective (UTR RiL3) și 5 imobile de locuințe colective, dintre care 3 cu funcțiuni comerciale și servicii la parter (UTR UL3). Pe celelalte parcele încadrate în UTR Va și UTR Ve vor fi amenajate spații verzi. Toate construcții se vor racorda la rețelele edilitare publice. Dezvoltarea rețelei edilitare se va face din fondurile proprii ale investitorului. (DETALII DESPRE PROIECT, AICI)

Ce spun sibienii despre noile blocuri: „Este un cartier de case”

În perioada consultării publice, dezvoltatorul i-a informat pe cei 39 de vecini din zonă, prin poștă, cu privire la intenția de elaborare a PUZ-ului. De asemenea, cinci persoane au transmis sesizări, cerând informații suplimentare despre proiect.

Un sibian s-a arătat total împotriva construirii celor 9 blocuri, motivând că traficul este oricum mult prea aglomerat. De altfel, el a precizat că Lazaret este un cartier de case, zona având mai degrabă nevoie de un parc sau de un loc de joacă pentru copii.

„Doresc să îmi exprim îngrijorarea și dezacordul față de intenția de construire a unui nou ansamblu de blocuri în cartierul Lazaret, o zonă care, prin specificul ei, a fost și este în mare parte un cartier de case. Deși înțeleg necesitatea dezvoltării urbane și a investițiilor private, consider că profitul economic nu ar trebui să primeze în fața calității vieții locuitorilor existenți și al echilibrului urbanistic al zonei. Traficul rutier este deja extrem de aglomerat, în special la orele de vârf, astfel că distanța dintre Lazaret și zona Ramada se parcurge dimineața, între orele 07:30 – 08:30, în aproximativ 30 de minute, ceea ce dovedește că infrastructura rutieră este deja suprasolicitată. Cartierul nu dispune de un parc amenajat sau de o zonă verde pentru recreere/loc de joacă adecvat și nici de o piață publică, elemente esențiale pentru o dezvoltare urbană echilibrată. Aprobarea construirii unui nou ansamblu de blocuri va genera un disconfort semnificativ pentru locuitorii din zona datorită: creșterii zgomotului și nivelului de poluare; intensificării traficului și a aglomerării în spațiile publice deja limitate; diminuare intimității locuințelor existente, prin apariția unor clădiri înalte în imediata vecinătate; supraaglomerarea accesului pe străzile înguste care, deja sunt folosite la capacitate maximă. Consider că o astfel de dezvoltare ar trebui orientată către zonele aflate în extindere, unde infrastructura poate fi gândită și dimensionată corespunzător de la început, nu în cartierele deja formate, cu o identitate clară de zonă rezidențială de case”, a transmis un locuitor al cartierului Lazaret.

Proiectantul i-a transmis sibianului că regulamentul permite construirea de blocuri în zonă, iar ele vor avea, în medie, un regim de înălțime P+2+M. Cât despre posibilele probleme de trafic, proiectantul spune că „proiectul contribuie la corectarea disfuncționalităților actuale de trafic prin reconfigurarea și extinderea rețelei stradale, realizând o infrastructură rutieră coerentă și dimensionată corespunzător”. El a mai menționat că locurile de parcare vor fi realizat în subsol, astfel că la suprafață va rămâne mult spațiu verde. În plus, se va integra coerent în proiect și pârâul Trinkbach, iar zona adiacentă acestuia va fi amenajată peisager.

Vecinii cer rezolvarea unor probleme mai vechi

Un alt sibian a transmis că are un teren în această zonă și, având în vedere noul proiect imobiliar, este nevoie ca o linie electrică aeriană să fie relocată sau îngropată în subteran, astfel încât siguranța publică și calitatea vieții urbane a locuitorilor din Lazaret să crească. El nu s-a arătat împotriva ansamblului de blocuri, ci a cerut să fie luată în calcul o soluție pentru linia electrică aeriană care traversează terenului lui.

„În calitate de proprietar al terenului situat în Sibiu, strada Anul 1907, în suprafață de 956 metri pătrați, teren intravilan, formulez prezenta observație în cadru procedurii de consultare publică referitoare la acest proiect PUZ. (…) terenul meu este traversat de o linie electrică aeriană (LEA) de medie tensiune, aparținând SDEE Electrica, fapt ce limitează utilizarea terenului și face imposibilă respectarea distanțelor minime de siguranță conform normelor tehnice în vigoare. De asemenea, zona de protecție a liniei trece peste amplasamentul construcției propuse în proiectul meu de locuință, realizat în baza Certificatului de urbanism din 14.06.2021. În contextul elaborării acestui nou PUZ și al intervențiilor majore asupra infrastructurii tehnico-edilitare (devierea canalului Trinkbach, modernizarea podului și reconfigurarea tramei stradale), consider oportună includerea în documentația de urbanism a unei soluții de relocare sau îngropare a liniei electrice aeriene de medie tensiune care traversează strada Anul 1907 și terenurile adiacente. O astfel de măsură ar contribui semnificativ la: creșterea siguranței publice și a calității urbanistice a zonei Lazaret; corelarea infrastructurii existente cu noile dezvoltări imobiliare; valorificarea coerentă a terenurilor intravilane adiacente”, a transmis un alt sibian.

O altă persoană care locuiește în zonă a cerut să fie luată în considerare rezolvarea „situației juridice a locurilor de parcare aferente blocurilor deja construite pe strada Frezorilor, nr. 5-7, și a spațiilor verzi legate de aceste blocuri”. De asemenea, ea a cerut să se reglementeze prin acest PUZ și spațiile adiacente imobilelor colective din zonă și să fie clarificat regimul juridic al străzii nou propuse. Și ea a amintit că terenurile din zonă sunt afectate de prezența unei linii electrice aeriene. Totodată, a cerut să fie incluse în proiect măsuri pentru protecția sonoră prin instalarea de panouri antifonice în zona șoselei de centură.

Despre linia electrică aeriană, proiectantul a transmis că situația a fost analizată, dar nu se află în zona de reglementare a documentației, fiind inclusă doar în zona de studiu. „Prin urmare, documentația de urbanism nu poate stabili reglementări urbanistice pentru acest teren. (…) Eventuala relocare sau introducere în subteran a liniei electrice de medie tensiune face obiectul unei documentații tehnice separate, care va trebui elaborată ulterior și nu poate face obiectul prezenței documentații urbanistice”.

Cât despre problema juridică a locurilor de parcare de la alte blocuri deja construite în zonă, proiectantul a transmis că documentația nu stabilește reglementări urbanistice pentru acele terenuri și, prin urmare, nu pot rezolva situația locurilor de parcare de la blocurile deja ridicate.

