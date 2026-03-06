premieră în românia: condamnat la închisoare după ce a bătut un medic

Judecătoria Fetești a pronunțat, la 4 martie, o condamnare de 2 ani și 5 luni de închisoare cu executare împotriva lui Banu Spartacus, considerată una dintre primele pedepse cu închisoarea din România pentru agresiuni asupra cadrelor medicale.

Anchetatorii au stabilit faptul că, în august 2022, la Spitalul Municipal „Anghel Saligny” din Fetești, medicul care era de gardă în camera de urgență a fost bătut de un pacient. Inculpatul a devenit violent în timpul consultației și a lovit medicul cu pumnii în zona feței, provocându-i leziuni care au necesitat 14 – 16 zile de îngrijiri medicale. Ulterior, medicul a fost transferat la Spitalul Județean Constanța pentru tratament.

Potrivit Mediafax, judecătorii au decis ca inculpatul să fie condamnat la 2 ani de închisoare pentru lovire sau alte violențe împotriva unui cadru medical și la 1 an și 3 luni pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Pedeapsa finală rezultantă este de 2 ani și 5 luni, care va fi executată în regim de detenție după emiterea mandatului, odată cu rămânerea definitivă a hotărârii.

În cadrul acțiunii civile, medicul agresat, Constandache Emilia-Ioana, a fost despăgubit cu 20.000,60 lei daune materiale și 100.000 lei daune morale, iar inculpatul trebuie să achite și 3.500 de lei cheltuieli judiciare către stat.