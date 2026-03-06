premieră la sibiu: comunitatea hr a lansat primul catalog local de cursuri și workshopuri pentru companii

Comunitatea HR Sibiu a lansat primul catalog local de cursuri și workshopuri dedicate dezvoltării echipelor din companii, o inițiativă care își propune să aducă mai aproape expertiza trainerilor locali de nevoile reale ale mediului de business.

Proiectul a fost anunțat în data de 8 martie, zi care marchează atât Ziua Internațională a Femeii, cât și debutul unei inițiative profesionale dedicate dezvoltării organizațiilor din Sibiu și din regiune.

Catalogul reunește programe de formare susținute de traineri și consultanți locali și oferă companiilor acces la cursuri practice de dezvoltare profesională pentru angajați și echipe.

Cursuri adaptate realităților din companii

Programele incluse în catalog acoperă o gamă variată de teme relevante pentru mediul organizațional. Printre acestea se numără gamification în recrutare, business etiquette, comunicare profesională, leadership, managementul performanței, competențe digitale sau dezvoltarea colaborării în echipe.

Cursurile sunt concepute într-un format interactiv și aplicat, astfel încât participanții să poată utiliza rapid în activitatea profesională ceea ce învață în cadrul workshopurilor.

Toate programele sunt realizate și susținute de traineri femei, profesioniste cu experiență în domenii precum resurse umane, leadership, comunicare și dezvoltare organizațională.

Expertiză locală pentru dezvoltarea echipelor

Inițiatoarele proiectului spun că ideea catalogului a apărut din dorința de a face mai vizibilă expertiza profesională existentă în comunitatea locală și de a crea o legătură mai directă între specialiștii în dezvoltarea oamenilor și companiile interesate de astfel de programe.

„În Sibiu există mulți profesioniști cu experiență în training și dezvoltare organizațională. Prin acest catalog ne-am propus să aducem această expertiză la un loc și să o facem mai ușor accesibilă companiilor”, a transmis Simona Datcu, reprezentantă a comunității HR Sibiu și inițiatoarea catalogului.

Sprijin pentru dezvoltarea mediului profesional

Inițiativa are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării mediului profesional din Sibiu și încurajarea investițiilor în dezvoltarea angajaților, considerați una dintre cele mai importante resurse ale unei organizații.

Catalogul este disponibil companiilor interesate de programe de training și dezvoltare pentru echipele lor.

HR Sibiu este o comunitate profesională care reunește peste 50 de specialiști în resurse umane, consultanți și traineri din Sibiu. Scopul acesteia este de a împărtăși bune practici și de a contribui la dezvoltarea mediului organizațional local.