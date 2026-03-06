președintele frf a vizitat cea mai nouă bază sportivă din sibiu. "a fost surprins" / foto

Conducătorul Federației de Fotbal, Răzvan Burleanu a vizitat joi Baza Sportivă Alma Sibiu și s-a declarat plăcut suprins de transformarea acesteia.

În plină campanie electorală, Răzvan Burleanu a vizitat și Academia de Fotbal Alma, unde se pregătesc circa 1000 de copii legitimați sub îndrumarea a 30 de antrenori. Cum se știe, în urmă cu o jumătate de an, fostul teren Voința a fost complet modernizată, are două terenuri sintetice cu nocturnă, iar investițile vor continua și în acest an.

Foto: Academia de Fotbal Alma

”Vizită importantă la Academia de Fotbal Alma

Astăzi am avut deosebita plăcere și onoare de a-l primi în baza noastră sportivă pe președintele Răzvan Burleanu, alături de o delegație impresionantă din partea Federația Română de Fotbal.

Vizita a fost un moment special pentru Academia de Fotbal Alma, iar președintele s-a declarat plăcut surprins de condițiile și infrastructura bazei noastre sportive, felicitându-ne pentru munca și implicarea depuse în dezvoltarea tinerilor fotbaliști.

Pe această cale dorim să le mulțumim pentru vizită, pentru cuvintele frumoase și pentru susținerea acordată fotbalului juvenil.

Ușile noastre rămân mereu deschise și îi așteptăm cu drag să revină la Academia de Fotbal Alma! ” este postarea dată publicității de Academia de Fotbal Alma.

Înființată în anul 2010, Academia de Fotbal Alma are un parteneriat cu FC Hermannstadt, unde dă circa 200 de copii. Cel mai recent ”produs” este Sebastian Ritivoi, jucător care a urcat în lotul echipei de seniori.