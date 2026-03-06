raluca turcan despre jocurile de noroc: „sibiul are maturitatea civică să ia decizii corecte"

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj în care vorbește despre măsurile recente pentru reglementarea și interzicerea sălilor de jocuri de noroc.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis ca responsabilitatea privind viitorul acestor săli să fie transferată către autoritățile locale, o măsură menită să aducă puterea de decizie mai aproape de comunitate.

La Sibiu, datele oficiale arată amploarea fenomenului. Conform informațiilor transmise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în oraș activează 15 organizatori de jocuri de noroc tip slot-machine, care operează 71 de puncte de lucru, iar în paralel funcționează 54 de agenții de pariuri cu cotă fixă.

“Sibiul are maturitatea civică necesară pentru a lua o decizie corectă. Iar rolul nostru, ca decidenți, este să ne asigurăm că această decizie este bine fundamentată, transparentă și în interesul comunității.” a postat Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan

Redăm integral mesajul Deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

“Guvernul Ilie Bolojan a decis recent ca responsabilitatea privind viitorul sălilor de jocuri de noroc să fie transferată către autoritățile locale.

Este o decizie importantă, care aduce puterea de decizie mai aproape de comunitate. Dar tocmai de aceea, aceste decizii trebuie luate responsabil, pe baza unor date clare și după consultarea reală a comunității.

La #Sibiu, cifrele oficiale arată dimensiunea fenomenului. Conform datelor pe care le-am primit de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc ONJN, în oraș activează 15 organizatori de jocuri de noroc tip slot-machine, care operează 71 de puncte de lucru, iar în paralel funcționează 54 de agenții de pariuri cu cotă fixă.

Aceste date arată că vorbim despre un fenomen cu o prezență consistentă în oraș și tocmai de aceea deciziile privind viitorul acestor activități nu pot fi luate superficial sau în lipsa unei analize serioase.

Consider că în procesul de analiză al autorităților locale, este necesară o consultare reală cu reprezentanții comunității, administrația locală, specialiști în sănătate publică, organizații care lucrează cu tineri, mediul educațional, societatea civilă, persoane preocupate de fenomenul jocurilor de noroc.

În perioada următoare voi propune organizarea unei astfel de consultări cu cele mai relevante instituții și organizații, pentru a avea o discuție deschisă și responsabilă.

#Sibiul are maturitatea civică necesară pentru a lua o decizie corectă. Iar rolul nostru, ca decidenți, este să ne asigurăm că această decizie este bine fundamentată, transparentă și în interesul comunității.

