situația profesorilor și elevilor din sibiu blocați în dubai: unii au reușit să revină în țară

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și închiderea temporară a spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite au transformat vacanța mai multor sibieni într-un test de răbdare. Deși zeci de elevi și profesori au rămas blocați pe aeroporturile din Dubai, veștile încep să fie pozitive: primii dascăli au reușit deja să revină în județ.

Conform informațiilor furnizate de Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu, situația este în dinamică, iar unii dintre cei afectați au reușit deja să găsească rute de întoarcere.

„Până acum știu că doamnele profesor de la Școala Gimnazială Porumbacu de Jos și de la Școala Gimnazială „Regina Maria” s-au întors”, a declarat Constantin Dincă pentru Ora de Sibiu.

Peste 20 de persoane din unitățile de învățământ sibiene, afectate

Deplasarea în Dubai a fost una privată, organizată în perioada vacanței intersemestriale. Totuși, din cauza blocajului aerian, lista celor care au întâmpinat dificultăți este lungă și cuprinde unități școlare din tot județul. Printre cei care au fost sau încă s-ar afla în Dubai se numără:

Sibiu: Cadre didactice de la Școala „Regina Maria” (revenită), Școala „Regele Ferdinand”, Colegiul Național „Octavian Goga” și Școala Nr. 18.

Cadre didactice de la Școala „Regina Maria” (revenită), Școala „Regele Ferdinand”, Colegiul Național „Octavian Goga” și Școala Nr. 18. Cisnădie: Profesori de la Școala Nr. 2 și GPP Nr. 6.

Profesori de la Școala Nr. 2 și GPP Nr. 6. Mediaș: Elevi de la Școala „Cireșarii” și Liceul „Roth-Oberth”.

Elevi de la Școala „Cireșarii” și Liceul „Roth-Oberth”. Alte localități: Cadre didactice de la Liceul „N. Teclu” Copșa Mică și Școala din Porumbacu de Jos (revenită).

Grupul de 17 copii din Sibiu, alături de numeroase cadre didactice, a fost surprins de decizia autorităților din Emiratele Arabe Unite de a închide spațiul aerian. Măsura de siguranță a fost impusă pe fondul tensiunilor militare recente din regiune, lăsând mii de turiști în așteptare pe aeroporturile internaționale.

Reprezentanții ISJ Sibiu monitorizează situația, deși deplasările nu au făcut parte dintr-un program școlar oficial, fiind inițiative individuale ale familiilor și dascălilor.