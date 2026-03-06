șofer de tir prins băut la volan pe dn1 la scoreiu: mergea și cu viteză

Poliția Sibiu a postat pe pagina oficială de Facebook un caz depistat în traficul rutier din județ, mai exact în localitatea Scoreiu.

În dimineața zilei de vineri, 6 martie, la ora 9:34, pe DN1, în localitatea Scoreiu, polițiștii rutieri au observat un TIR care depășea limita legală de viteză.

Șoferul, un bărbat în vârstă de 37 de ani, din județul Vrancea, circula cu 69 km/h într-o zonă unde viteza maximă permisă era de 50 km/h. În urma verificărilor, aparatul etilotest a indicat 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Consecințele nu au întârziat: șoferul profesionist a fost sancționat contravențional cu 4.657 lei pentru depășirea vitezei și conducerea sub influența alcoolului, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 90 de zile.