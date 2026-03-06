șofer străin, tras pe dreapta în sibiu: n-avea permis

Polițiștii rutieri din Sibiu au depistat, joi după-amiază, un bărbat care conducea un autoturism deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit informațiilor transmise de către reprezentanții poliției, incidentul a avut loc în data de 5 martie, în jurul orei 16:20, pe strada Calea Șurii Mici din municipiul Sibiu.

Polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de un cetățean străin, în vârstă de 46 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că dreptul bărbatului de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendat.