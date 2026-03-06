spargeri la școala și primăria din nocrich: hoțul a fost prins

Polițiștii din Agnita au reținut, ieri, 5 martie, un tânăr în vârstă de 22 de ani din localitatea Nocrich, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat și tentativă de furt calificat, fapte săvârșite pe raza județului Sibiu.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, în perioada 27 noiembrie 2025 – 22 februarie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în incinta unei unități de învățământ și a unei instituții publice din localitatea Nocrich, de unde ar fi sustras un telefon mobil și o băutură non-alcoolică.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, este vorba despre Școala Gimnazială și Primăria Nocrich.

De asemenea, în data de 14 februarie, persoane necunoscute ar fi încercat să pătrundă într-o societate comercială din localitatea Marpod, după ce ar fi spart geamul unei ferestre.

În urma activităților investigativ-operative și de cercetare penală desfășurate de polițiști, a fost identificat un tânăr de 22 de ani, din Nocrich, bănuit de comiterea faptelor. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore

Prejudiciul total cauzat persoanelor vătămate este estimat la aproximativ 2.200 de lei. Un telefon mobil a fost recuperat de polițiști și restituit reprezentantului instituției publice.