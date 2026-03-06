stadionul municipal din sibiu merge „pe minus”: veniturile sunt de patru ori mai mici decât cheltuielile

La doi ani de la inaugurare, apar și primele rapoarte financiare ale Stadionului Municipal din Sibiu.

Deși pe teren se joacă meciuri și se țin antrenamente, cifrele arată că veniturile nu acoperă costurile. Arena polivalentă generează anual câteva sute de mii de lei, însă funcționarea ei costă de patru până la cinci ori mai mult, diferența fiind acoperită din bugetul local.

„Subliniem că în cazul obiectivelor publice, cum este și stadionul sibian, nu se urmărește profitabilitatea, ci sustenabilitatea lor din venituri proprii într-o cât mai bună măsură. Scopul obiectivelor publice este acela de a genera beneficii comunității, prin infrastructura și serviciile puse la dispoziție”, a transmis municipalitatea pentru Gazeta Sporturilor.

Primii ani în cifre (2023-2025)

2023

Venituri: 785.000 lei

Cheltuieli: 3.728.000 lei

Arena a generat 157.000 de euro din meciuri oficiale, antrenamente, pista de atletism și închirierea spațiilor pentru evenimente. Cheltuielile au inclus utilități, mentenanță, pază, curățenie și materiale pentru întreținerea gazonului.

2024

Venituri: 715.000 lei

Cheltuieli: 3.233.000 lei

Cheltuielile ar fi fost mult mai mici, dar schimbarea gazonului cu unul hibrid a costat 620.000 de euro, împiedicând primul an pe plus.

2025

Venituri: 897.000 lei

Cheltuieli: 3.813.000 lei

Creșterea costurilor a fost determinată de majorarea prețului energiei electrice și a gazului, precum și de creșterea cotei TVA începând cu 1 august 2025, potrivit Primăriei Sibiu.

De unde vin banii

Veniturile provin în principal din:

meciuri oficiale de fotbal

antrenamentele echipelor

utilizarea pistei de atletism

închirierea unor spații pentru evenimente

În total, între 2023 și 2025, stadionul a generat aproximativ 480.000 de euro. Arena funcționează ca un complex sportiv multifuncțional pentru fotbal, atletism, box și activități comunitare.

De ce costă atât de mult

Potrivit Gazeta Sporturilor, cheltuielile acoperă utilități, mentenanță instalații și echipamente, pază, curățenie, iluminat nocturn, sisteme de irigare și întreținerea gazonului.

Un element esențial și costisitor este gazonul. În 2024, suprafața de joc a fost înlocuită cu gazon hibrid, o investiție de 3,1 milioane de lei. Gazonul combină iarba naturală cu fibre sintetice, oferind o suprafață mai rezistentă pentru meciuri și antrenamente.

Situația financiară a Stadionului Municipal din Sibiu nu este o excepție: majoritatea arenelor moderne din România funcționează pe același model. Veniturile directe nu acoperă costurile, iar diferența este acoperită din bugetul public pentru a susține sportul și comunitatea locală.