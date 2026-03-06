Municipalitatea a elaborat un nou regulament privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice în Sibiu. Mai mulți cetățeni cereau anul trecut ca ele să fie interzise în oraș după ce un băiat a murit.

Municipalitatea a pregătit un nou regulament privind circulația trotinetelor electrice în Sibiu, după ce, în luna septembrie a anului trecut, mai multe persoane au cerut interzicerea lor ca urmare a decesului unui adolescent de 13 ani într-un accident cu un astfel de mijloc de deplasare. (DETALII AICI)

Nu se interzic, dar apar reguli mai clare pentru utilizatori

Regulamentul, care se află în dezbatere publică până în 18 martie, prevede reguli mai clare pentru utilizatorii de trotinete electrice în Sibiu. Deși ele nu vor fi interzise, cei care le folosesc trebuie să țină cont de o serie de aspecte.

Trotinetele electrice vor putea fi conduse doar de persoanele care au vârsta de cel puțin 14 ani, iar tinerii care nu au împlinit încă 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție.

Trotinetele electrice vor putea fi folosite doar pe pistele de biciclete, iar unde acestea nu există, se vor folosi doar pe străzi unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h. Utilizatorii nu vor avea voie să pătrundă cu trotinetele electrice pe sectoare de drum cu semnificația „Zonă Pietonală”, „Accesul interzis bicicletelor”, „Circulația interzisă în ambele sensuri” sau în alte zone unde este interzis accesul vehiculelor.

„Trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând. Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii trotinetelor electrice sunt obligați să circule numai pe această pistă. Utilizatorii trotinetelor electrice vor circula în locurile permise fără îngreunarea circulației celorlalți participanți la trafic, cu o viteză adaptată pentru desfășurarea în siguranță a circulației”, se arată în noul regulament.

Trotinetele electrice, interzise în zona școlilor și piețelor

Prin noul regulament se va interzice conducerea trotinetelor electrice pe trotuare, cu excepția porțiunilor în care acestea sunt prevăzute cu piste de biciclete. De asemenea, trotinetele sunt interzise în zonele de acces în grădinițe, școli, licee, universități, piețe agroalimentare și complexe comerciale. Pentru a traversa aceste zone, conducătorii vor fi obligați să coboare de pe trotinete.

În parcuri, trotinetiștii vor putea circula doar pe pistele de bicicletă, nu și pe aleile pietonale.

Alte reguli importante. Se pot aplica și amenzi

Pe lângă cele prezentate anterior, conducătorii care utilizează trotinetele electrice vor fi obligați să aibă asupra lor un act de identitate. Ei nu vor putea circula pe drumurile publice, noaptea sau când vizibilitatea este redusă, dacă trotinetele nu sunt echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Transportul pasagerilor pe trotinete electrice este, în continuare, interzis. La traversarea trecerilor de pietoni, conducătorii sunt obligați să coboare de pe trotinete.

Sibienii care vor conduce trotinetele electrice fără respectarea regimului legal de viteză și a semnificației indicatoarelor rutiere riscă și amenzi, acestea fiind cuprinse între 800 și 1.000 lei.

Regulamentul urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data de 18.03.2026, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, la adresa de e-mail: pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.