un gigant auto mondial a ajuns la sibiu: showroom geely deschis în șelimbăr / video foto

Într-o atmosferă plină de energie, marcată de promisiunea unei noi ere în mobilitatea locală, showroom-ul GEELY Sibiu – Materom și-a deschis oficial porțile. Locația spectaculoasă, situată în Șelimbăr, pe strada Mihai Viteazul, nr. 1, a devenit joi seară punctul zero al tehnologiei auto din regiune, găzduind parteneri, clienți și pasionați de mașini.

Grupul Materom, un nume cu o istorie de peste 30 de ani în industria auto din România, își extinde portofoliul cu unul dintre cei mai dinamici giganți auto la nivel mondial: Geely.

Rodica Baciu, fondator Materom, a subliniat importanța acestui moment:

„Este o plăcere să lansăm pentru Sibiu un nou brand auto, venit de departe, dar care aduce o alternativă modernă, bazată pe tehnologie și eficiență. Suntem în Anul Calului de Foc, simbol al energiei, libertății și progresului rapid – valori pe care vrem să le implementăm și aici. Ne dorim tuturor mai mulți cai putere și viteză în îndeplinirea dorințelor.”

Simbioza dintre experiența locală a Materom și forța globală Geely a fost salutată și de Sabin Trușcă, reprezentant Geely România: „Alegerea partenerului pentru zona Sibiu nu putea fi mai potrivită. Materom se recomandă prin profesionalism și încredere, iar acest showroom este, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase din țară.”

Tehnologie premium la preț corect

Brandul Geely nu este un nume nou pentru cunoscători, fiind grupul care deține mărci prestigioase precum Volvo. Această moștenire tehnologică se simte în fiecare detaliu al noilor modele expuse în Sibiu.

Adrian Ion, Director de Vânzări Geely Sibiu, a explicat viziunea din spatele brandului:

„Oamenii nu cumpără doar motoare sau design, ci sentimentul că au luat decizia corectă. Geely oferă exact acest lucru: tehnologie premium, similară cu cea de pe Volvo, dar la un preț corect. Nu este un miraj, este un val imens care vine în industria auto, iar noi am ales să ne urcăm pe el.”

Vedetele serii: Modelele care cuceresc Sibiul

Participanții la eveniment au avut ocazia să descopere îndeaproape gama variată disponibilă pentru test drive:

Geely EX5: Un model 100% electric, pregătit pentru viitorul sustenabil.

Geely City Ray: Dotat cu motor termic de 1.5 și 174 CP, ideal pentru dinamismul urban.

Marea Lansare: Momentul culminant al serii a fost dezvăluirea noului model Starray, o „minunăție de mașină” care a impresionat prin dotări și designul futurist.

O poveste despre familie și integritate

Dincolo de cifre și motoare, deschiderea showroom-ului a fost și o celebrare a valorilor umane. Matei Baciu, fondatorul Materom, a împărtășit cu invitații povestea de succes a grupului, care a pornit în 1993 și a ajuns astăzi la peste 1.600 de angajați: „Am construit totul împreună, ca familie și parteneri de afaceri, înfruntând provocările cu curaj.”

Echipa Materom a pus accent pe faptul că succesul acestei noi reprezentanțe se va baza pe trei piloni: calitatea incontestabilă a produsului, poziția strategică a locației și o echipă integră, formată în peste 20 de ani de experiență.

Surprize pentru primii vizitatori

Seara s-a încheiat într-o notă festivă, cu o tombolă dedicată participanților. Norocoșii au plecat acasă cu vouchere de revizii gratuite și vouchere de reducere de 500 de euro pentru achiziția unui model Geely.

Echipa Geely Sibiu – Materom vă așteaptă în locația din Șelimbăr, Str. Mihai Viteazul, Nr. 1, pentru a testa mașinile care redefinesc raportul calitate-preț.