un nou cartier ar putea apărea la sibiu pe 1,4 milioane metri pătrați: este nevoie de un baraj și diguri pe cibin

O suprafață uriașă de aproximativ 1,4 milioane de metri pătrați din zona Câmpșor, blocată în prezent din cauza riscului ridicat de inundații, ar putea deveni în viitor unul dintre cele mai mari proiecte de dezvoltare urbană din Sibiu. Asta în concepția unui consilier local, care știe și de unde s-ar putea găsi bani pentru investiție: Primăria să folosească excedentul bugetar.

Ideea este susținută de Sebastian Forir, consilier local PSD și inginer-șef în cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt, care spune că orașul are nevoie de o viziune modernă de dezvoltare, în care siguranța cetățenilor și protecția mediului să meargă împreună.

Nu este prima dată când consilierul propune valorificarea acestei zone.

Sebastian Forir a adus proiectul în discuție și în ședința Consiliului Local din 25 septembrie 2025, însă atunci inițiativa nu a fost susținută. Acum revine cu aceeași idee, spunând că proiectul „Cartierului Verde” reprezintă o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea orașului.

Află detalii aici- Un consilier local cere scoaterea a 1,4 milioane metri pătrați de teren din categoria de ”zonă inundabilă” a Sibiului / video

Propunerea vizează valorificarea zonei Câmpșor, considerată în prezent zonă cu risc de inundații. Potrivit consilierului, primul pas ar fi realizarea unor lucrări hidrotehnice care să elimine acest risc, iar abia apoi ar putea fi discutată dezvoltarea urbanistică a terenului.

„Indiferent de piedici, nu mă las. Sibiul trebuie să se dezvolte. Primul pas este realizarea unor lucrări hidrotehnice prietenoase cu mediul, astfel încât zona să nu mai fie inundabilă. Abia după aceea putem discuta despre dezvoltarea unui Cartier Verde, construit după regulile urbanismului secolului XXI”, a declarat Sebastian Forir.

Baraj și diguri pe râul Cibin

Proiectul propus prevede realizarea unui baraj pe cursul râului Cibin, construit din materiale prietenoase cu mediul. În același timp, ar urma să fie amenajate diguri pe ambele maluri ale râului, realizate din materiale locale.

Barajul ar include două goliri controlate, respectiv una pentru tranzitarea debitului normal al râului Cibin și una pentru situații de debite mai mari.

Potrivit lui Forir, acumularea ar fi dimensionată pentru un debit de asigurare de unu la sută, adică aproximativ 400 de metri cubi pe secundă, un scenariu care apare statistic o dată la 100 de ani. În calcul este luată și acumularea de la Gura Râului, care are rolul de a reduce viiturile.

În prezent, spune consilierul, albia râului Cibin, de la podul de pe strada Alba Iulia spre aval, poate transporta aproximativ 385 de metri cubi pe secundă.

Investiție estimată la 6,5 milioane de euro

Sebastian Forir estimează că investiția necesară pentru scoaterea zonei din aria inundabilă ar fi de aproximativ 6,5 milioane de euro.

Consilierul spune că lucrările ar putea fi realizate etapizat de Primăria Sibiu, folosind excedentul bugetar al orașului, aceasta fiind una dintre variantele de finanțare pe care o propune.

Durata proiectului ar putea fi de aproximativ un an și jumătate pentru studii, proiectare și obținerea avizelor și aproximativ doi ani pentru execuția lucrărilor, fără a lua în calcul eventualele contestații la licitații.

Cum ar putea arăta „Cartierul Verde”

După eliminarea riscului de inundații, următorul pas ar fi realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru întreaga suprafață.

„După scoaterea din zona inundabilă, Primăria ar trebui să realizeze PUZ-ul pentru întreaga suprafață, care să devină lege locală pentru această zonă. Viitoarele construcții private vor trebui să respecte aceste reguli”, explică Forir.

Conceptul propus presupune dezvoltarea unui Cartier Verde, bazat pe locuințe individuale și integrarea naturii în spațiul urban.

Planul ar include locuințe de tip parter plus mansardă, parcele de aproximativ 500 de metri pătrați, plantarea a cel puțin cinci arbori pe fiecare proprietate și colectarea apei pluviale de pe acoperișuri în bazine speciale pentru infiltrarea în sol.

Cartier ”prieten cu natura”

„Cartierul Verde trebuie să fie un cartier care respectă apa, protejează natura și oferă siguranță întregului Sibiu. Orașul se poate dezvolta pe orizontală, în armonie cu natura și cu oamenii”, a mai spus consilierul.

În zona Câmpșor există atât terenuri aflate în proprietatea Primăriei Sibiu, cât și terenuri private. În prezent însă acestea nu pot fi valorificate din cauza statutului de zonă inundabilă.

Potrivit lui Sebastian Forir, interesul investitorilor ar putea apărea abia după realizarea lucrărilor hidrotehnice și clarificarea statutului urbanistic al terenurilor.