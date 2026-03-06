victorie fără emoții pentru inter sibiu: au făcut scor cu unirea bascov

FC Inter Sibiu a obținut o victorie categorică, scor 3–0, în fața formației Unirea Bascov, într-un meci disputat vineri după amiază pe stadionul Obor din Sibiu, în cadrul etapei a 19-a din Liga 3.
Sibienii au deschis rapid scorul, încă din minutul 7, prin Mercioiu, care a finalizat o acțiune ofensivă și a adus echipa gazdă în avantaj. Inter Sibiu a continuat să controleze jocul, iar în minutul 36 Rotar a majorat diferența, stabilind scorul de 2–0 la pauză.
În repriza secundă, gazdele au rămas la conducerea partidei și au mai punctat o dată în minutul 65, când Bărculeț a înscris pentru 3–0, scor care avea să rămână neschimbat până la final.
Cu acest succes, Inter Sibiu face 27 de puncte și urcă pe locul 6 în clasamentul seriei a 6-a.
