vitezoman prins de poliție pe valea oltului: avea permisul suspendat

Un șofer vitezoman a dat nas în nas cu polițiștii pe Valea Oltului. Oamenii legii au descoperit că avea permisul suspendat, astfel că acum s-a ales cu dosar penal.

Individul a fost depistat joi în zona localității Bujoreni.

„La data de 05 martie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea au oprit în trafic, pe DN7, pe raza localității Bujoreni, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani, care a fost depistat încălcând regimul legal de viteză. Pentru abaterea constatată, conducătorul auto a fost sancționat contravențional”, informează reprezentanții IPJ Vâlcea.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, fapt pentru care polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea reamintește tuturor participanților la trafic că respectarea legislației rutiere este esențială pentru siguranța tuturor. Conducerea unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat reprezintă o infracțiune și poate avea consecințe grave, atât din punct de vedere legal, cât și în ceea ce privește siguranța rutieră.

Adoptarea unei conduite responsabile în trafic, respectarea limitelor de viteză și a măsurilor dispuse de autorități contribuie la prevenirea accidentelor și la protejarea vieții tuturor participanților la trafic.