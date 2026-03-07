șapte persoane transportate la spital după ce o ambulață smurd s-a răsturnat, în sibiu. planul roșu dezactivat /video

Un accident grav a avut loc sâmbătă, după-masă, pe Bulevardul Vasile Milea. O autospecială SMURD s-ar fi rasturnat după ce o altă mașină a intrat în coliziune cu ea.

Update 2

Traficul rutier a fost reluat în condiții normale. „În timp ce conducea un autoturism pe strada Luptei către strada Paltinului, la intersecția cu Bulevardul General Vasile Milea, din cauze care urmează a se stabili, un sibian de 54 de ani a intrat în coliziune cu o ambulanță, care se deplasa pe Bulevardul General Vasile Milea dinspre Șelimbăr către centru.

În urma coliziunii, șoferul autoturismului și mama pacientului minor au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

De asemenea, membrii echipajului au fost transportați la spital pentru investigatii suplimentare, iar minorul de 5 luni a fost transportat la spital

în vederea tratării afecțiunilor preexistente.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul rutier este deviat pe străzile secundare”, a tranmsis IPJ Sibiu.

Update 1

ISU Sibiu informează că în accident au fost implicate 7 persoane. Mai exact, în ambulanța SMURD se afla un pacient, un minor cu mama acestuia și patru membri ai echipajului (trei subofițeri paramedici și un voluntar). Minorul nu a fost rănit în urma accidentului, acesta a fost preluat de o altă ambulanță și transport la CPU Luther în vederea tratării afecțiunilor preexistente. Mama minorului în vârstă de 26 de ani acuză dureri la picior, va fi transportată la UPU Sibiu.

În ceea ce privește starea colegilor noștri, prezintă rani ușoare, vor fi transportați la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare.

Șoferul autoturismului un bărbat în vârstă de aproximativ 53 de ani a suferit multiple traumatisme și este transportat la UPU Sibiu.

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

Update

ISU Sibiu a activat Planul Roșu de Intervenție. „ISU Sibiu intervine de urgență pe Bulevardul Vasile Milea la un accident rutier in urma căruia a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului sunt mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere și ATPVM.

Din primele informații în accident este implicată o ambulanță SMURD și un autoturism”, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu intervin, de asemenea, la accidentul produs pe Bulevardul General Vasile Milea, intersecție cu strada Luptei, în municipiul Sibiu.

„Din primele informații în accident ar fi implicate două autovehicule. Traficul se desfășoară alternativ”, transmite IPJ Sibiu.

SAJ Sibiu a intervenit de urgență cu trei autospeciale pe B-dul Vasile Milea la intersecția cu str.Luptei. Potrivit SAJ Sibiu, în accident sunt implicate mai multe persoane, în consecință activandu-se Planul Roșu de Intervenție.

Știre inițială

Un accident grav a avut loc, sâmbătă pe Bulevardul Vasile Milea. O autospecială s-a răsturnat după o tamponare.

Revenim cu detalii.