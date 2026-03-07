accident pe strada siretului: două femei au căzut dintr-un autobuz

Două femei, în vârstă de 72 de ani, au ajuns sâmbătă la spital, după ce s-au dezechilibrat și au căzut din autobuz. Incidentul a avut loc când autobuzul pleca din stația de pe strada Siretului.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un mijloc de transport în comun, pe strada Siretului către Calea Dumbrăvii, un bărbat de 53 din Sibiu, a oprit într-o stație de autobuz, iar la momentul punerii în mișcare de pe loc, ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate corespunzător, iar două pasagere, ambele în vârstă de 72 de ani s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă.

În urma evenimentului, cele două femei au suferit vătămări corporale, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

SAJ SIBIU a intervenit cu două echipaje de tip B,pe strada Siretului în Sibiu,unde o femeie de 72 de ani s-a dezechilibrat în timp ce cobora din autobuz,ea prezentand la sosirea echipajeleor o fractura de membru inferior.

A doua victima,femeie, 72 de ani, a fost accidentată de asemenea la coborarea din autobuz, ea suferind un traumatism cranian. Ambele victime au fost transportate la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare.