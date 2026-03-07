acs mediaș, tot mai aproape de play-off. a câștigat și la dăești

Echipa de fotbal ACS Mediaș 2022 a început în trombă acest an, reușind sâmbătă al doilea succes consecutiv, 2-0 la Dăești, cu Viitorul.

Medieșenii confirmăforma bună din acest an și s-au impus sâmbătă în deplasare, 2-0 cu Viitorul Dăști, în etapa a 19-a din Seria 6 a Ligii 3.

Golurile au fost marcate de Beni Hanzu în minutul 19 și Raul Hajmașan în minutul 65.

Cu 34 de puncte din 19 meciuri, echipa pregătită de Cosmin Vâtcă și-a consolodat locul 3 în serie și a mai făcut un pas important spre play-off. ACS are 4 puncte avans față de locul 5, ocupat de Jiul.

Urmează derbyul județului Sibiu din Liga 3, ACS Mediaș – Inter, în data de 13 martie, de la ora 15:00.