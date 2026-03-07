concedieri la prefectura sibiu: rămân maxim 35 de angajați

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din țară, în acord cu OUG nr.7/2026. La Instituția Prefectului din județului Sibiu vor rămâne maxim 35 de angajați.

‘Ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2026, Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor acestui act normativ. În acest scop, a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026 privind redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului, în conformitate cu prevederile art. XLV alin. (2) din OUG nr. 7/2026 potrivit cărora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, ministerul coordonator emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi aferente instituției prefectului’, anunță MAI într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Conform MAI, la stabilirea noilor scheme, au fost avute în vedere criterii obiective precum: numărul actelor administrative emise ori adoptate de autoritățile administrației publice locale supuse verificării legalității de către prefect, numărul unităților administrativ-teritoriale existente în cadrul fiecărui județ, numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului are calitatea de parte, populația, nivelul de dezvoltare al județelor în contextul activităților ce se desfășoară în cadrul acestora, problemele și dificultățile cu care se confruntă raportat la arealul geografic, volumul activităților legate de legile proprietății etc.

În consecință, schemele actuale de personal ale prefecturilor se prezintă astfel: Covasna – 33, Giurgiu – 33, Ilfov – 33, Bistrița-Năsăud – 34, Călărași – 34, Mehedinți – 34, Sălaj – 34, Tulcea – 34, Bihor – 35, Botoșani – 35, Brăila – 35, Buzău – 35, Caraș-Severin – 35, Dâmbovița – 35, Hunedoara – 35, Harghita – 35, Ialomița – 35, Mureș – 35, Neamț – 35, Satu Mare – 35, Sibiu – 35, Teleorman – 35, Vaslui – 35, Vâlcea – 35, Vrancea – 35, Alba – 36, Arad – 36, Brașov – 36, Gorj – 36, Maramureș – 36, Argeș – 37, Bacău – 37, Dolj – 37, Galați – 37, Olt – 37, Prahova – 37, Suceava – 37, Cluj – 39, Constanța – 39, Iași – 39, Timiș – 39, Municipiul București – 45.

În acest context, reamintim că Prefectura Județului Sibiu a rămas, în organigramă, fără postul de purtător de cuvânt în relația cu mass-media.

