csc șelimbăr, meci de coșmar cu dinamo: a pierdut la scor

CSC 1599 Șelimbăr nu a avut replică sâmbătă la Buftea, 1-4 cu CS Dinamo și ”călăreții roșii” au mari emoții pentru menținerea în Liga 2.

Echipa lui Eugen Beza nu reușește prestații bune în deplasare în acest an în fața echielor din subsolul clasamentului și după ce a pierdut la Tunari, a cedat la scor și cu CS Dinamo.

Cu antrenor interimar pe bancă după plecarea lui Florin Bratu, CS Dinamo a deschis scorul în minutul 28, prin Leca, care a marcat cu capul după un corner. A fost 1-0 la pauză la Buftea, dar șelimbărenii s-au prăbușit în partea secundă.

În minutul 54, tot după un corner, Mbanga a adus desprinderea pentru gazde. Scorul a devenit 3-0 în minutul 76, când Cocoș a punctat după o acțiune personală.

CSC Șelimbăr a redus din diferență în minutul 81, când Bucuroiu a luat o acțiune pe cont propriu.

În minutele de prelungire, R. Enache fructifică o acțiune a contraatac. S-a terminat 4-1 pentru CS Dinamo, iar CSC Șelimbăr rămâne în subsolul clasamentul și va avea probabil emoții în play-out-ul pentru salvare.

Cu 19 puncte din 20 de jocuri, ”călăreții roșii” sunt pe locul 17, dar simt în ceafă răsuflarea lui CS Dinamo. În play-out se intră cu punctajul total din sezonul regular, se fac două serii a câte opt echipe și se mai dispută un sigur tur, totalizând șapte etape. Ultimele două clasate din fiecare serie retrogradează direct, în timp ce ocupantele locurilor 6 vor da un baraj de supraviețuire între ele.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Natea, Wiktorski, Călugăr – Ayine, Luca – P. Petrescu, Benzar, A. Șerban – Bucuroiu