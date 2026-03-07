csu bate la steaua: sibienii rămân în cursa pentru play-off

CSU Sibiu a câștigat sâmbătă seara în Capitală, 80-75 cu Steaua și rămâne cu șanse la play-off.

Sibienilor le-a fost suficient primul sfert să își adjudece cele două puncte din meciul cu Steaua. CSU a câștigat clar primul sfert, cu 28-15.

Steaua a câștigat celelalte trei sferturi, cu 21-20, 15-14 și 24-18. La final, însă, Sibiul a fost în avantaj, 80-75.

”Vulturii” au avut și 19 puncte avans la startul ultimul sfert, dar au tremurat pe final, când Steaua a venit până la 71-73.

Punctele sibienilor au fost reușite de: MJ Randolph 22, Stone 15, King 13, Blidaru 7, Pratt 7, Roschanfsky 6, Smith 4, Fîntînă 3, Zetos 3.

Cu un bilanț de 11-10, echipa pregătită de Dan Fleșeriu este pe 7 în sezonul regular și păstrează șanse pentru a prinde play-off-ul.