defensiva lui fc hermannstadt, ermetică doar pe flancul stâng. centrul apărării și banda dreaptă sunt în suferință
Foto: FC Hermannstadt

Conform cifrelor oficiale, FC Hermannstadt suferă în defensivă în zona centrală și în flancul drept al apărării, dar pe partea stângă, Kevin Ciubotaru și-a făcut bine treaba.

FC Hermannstadt a încasat până în acest moment 50 de goluri, dintre care 37 din acțiune, având a doua cea mai slabă apărare din Superliga. Doar ultima clasată, Metaloglobus stă mai rău la goluri încasate.

La capitolul goluri încasate din acțiune, Sibiu a primit 37, celelalte 13 fiind din penalty.

Dintre golurile încasate din acțiune, FC Hermanstadt a primit 26 din atacuri poziționale și 11 din contraatacuri ale adversarelor.

Dintre golurile încasate de sibieni din acțiune, 43% s-au luat pe zonă centrală, 38% din flancul drept și doar 7% au venit după atacuri ale adversarilor din flancul stâng.

Cum se știe, în banda stângă a defensivei, FC Hermannstadt a mizat în acest sezon pe Kevin Ciubotaru, jucător care a fost în atenția FCSB-ului și care probabil la finalul sezonului va pleca în străintate.

