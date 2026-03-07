defensiva lui fc hermannstadt, ermetică doar pe flancul stâng. centrul apărării și banda dreaptă sunt în suferință

Conform cifrelor oficiale, FC Hermannstadt suferă în defensivă în zona centrală și în flancul drept al apărării, dar pe partea stângă, Kevin Ciubotaru și-a făcut bine treaba.

FC Hermannstadt a încasat până în acest moment 50 de goluri, dintre care 37 din acțiune, având a doua cea mai slabă apărare din Superliga. Doar ultima clasată, Metaloglobus stă mai rău la goluri încasate.

La capitolul goluri încasate din acțiune, Sibiu a primit 37, celelalte 13 fiind din penalty.

Dintre golurile încasate din acțiune, FC Hermanstadt a primit 26 din atacuri poziționale și 11 din contraatacuri ale adversarelor.

Dintre golurile încasate de sibieni din acțiune, 43% s-au luat pe zonă centrală, 38% din flancul drept și doar 7% au venit după atacuri ale adversarilor din flancul stâng.

Cum se știe, în banda stângă a defensivei, FC Hermannstadt a mizat în acest sezon pe Kevin Ciubotaru, jucător care a fost în atenția FCSB-ului și care probabil la finalul sezonului va pleca în străintate.