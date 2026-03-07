momentul în care ambulanța smurd este lovită în plin de o mașină la sibiu / video

O cameră de supraveghere a suprins momentul impactului, atunci când a ambulanță SMURD a fost lovită din plin de o mașină, pe Bulevardul Vasile Milea.
Șapte persoane au ajuns la spital după ce o mașină a intrat din plin într-o ambulanță SMURD, sâmbătă, pe Bulevardul Vasile Milea. Momentul a fost surprins pe o cameră de supraveghere din zonă.
Reamintim că în ambulanța SMURD se afla un pacient, un minor cu mama acestuia și patru membri ai echipajului (trei subofițeri paramedici și un voluntar). Minorul nu a fost rănit în urma accidentului, acesta a fost preluat de o altă ambulanță și transport la CPU Luther în vederea tratării afecțiunilor preexistente. Mama minorului în vârstă de 26 de ani acuză dureri la picior, va fi transportată la UPU Sibiu.
De asemenea, șoferul autoturismului un bărbat în vârstă de aproximativ 53 de ani a suferit multiple traumatisme și este transportat la UPU Sibiu.
