Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu atrage atenția cetățenilor asupra faptului că incendiile de vegetație sunt interzise.

„Un câmp liniștit. Puțin fum. Un chibrit aprins.

Așa începe, de multe ori, un incendiu de vegetație…

Pentru mulți, arderea vegetației uscate este o practică veche, transmisă din generație în generație, folosită pentru curățarea terenurilor. Însă realitatea ultimilor ani și intervențiile pompierilor arată clar că această practică produce, de cele mai multe ori, mai mult rău decât bine.

În doar câteva minute, focul poate scăpa de sub control. Vântul îl împinge mai departe, iar flăcările pot ajunge la păduri, gospodării sau drumuri circulate.

În spatele fiecărui astfel de incendiu sunt pompieri care luptă ore întregi cu flăcările pentru a proteja oameni, animale și bunuri.

Uneori însă, incendiul nu este anunțat la timp, iar dimensiunea lui și pagubele produse devin semnificative.

LEGEA ESTE CLARĂ:

HG nr. 537/2007 – amenzi între 1.000 și 2.500 lei

Legislația de mediu – amenzi între 3.000 și 6.000 lei (persoane fizice) și între 25.000 și 50.000 lei (persoane juridice)

Dacă arderea pune în pericol vieți, animale sau arii protejate, fapta devine infracțiune, sancționată cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă penală între 30.000 și 60.000 lei

Un foc aprins din neglijență poate deveni, în câteva minute, un dezastru!

Protejați natura, gospodăriile și comunitatea.

Nu incendiați vegetația uscată!

Dacă observați un incendiu, anunțați imediat la 112”, transmite ISU Sibiu.