încep reparațiile pe străzile din sibiu: bulevardul victoriei, șantier timp de 2 luni

Primăria Sibiu începe lucrările de reparații pe străzile din Sibiu, vremea fiind favorabilă. Astfel, din 9 martie, Bulevardul Victoriei și tronsonul dintre str. A. Șaguna și str. Rennes sunt principalele porțiuni de drum vizate.

Bulevardul Victoriei este prima stradă pe care se va interveni anul acesta cu reparații ample

pe trotuare și cu înlocuirea completă a stratului de uzură, lucrări care vor fi coordonate cu

amenajarea piațetei din fața Cercului Militar. De asemenea, se vor face intervenții și la

iluminatul public, urmând să se înlocuiască stâlpi degradați de pe această arteră principală

și să se verifice rețeaua subterană de alimentare cu energie a sistemului.

Într-o primă etapă se va lucra pe tronsonul dintre str. A. Șaguna și str. Rennes, lucrările fiind avizate să se desfășoare până în data de 8 mai. Mai întâi se vor executa reparații pe

trotuarele de pe ambele părți ale străzii. Acestea nu vor avea impact asupra traficului auto,

dar locurile de parcare de pe ambele laturi ale bulevardului, pe sectoarele afectate de

lucrare, vor fi eliberate și nu se va mai putea parca. Pentru traficul pietonal va fi creat un

culoar pe carosabil, delimitat cu balize și gard, semnalizat inclusiv pe noapte.

Ulterior, se va freza stratul asfaltic vechi de pe carosabil și se va așterne unul nou. Aceste

intervenții se vor desfășura pe timp de noapte, în intervalul 22.00 – 05.00, când circulația se va închide pe porțiunea pe care se lucrează.