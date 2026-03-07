un mare producător retrage de pe piață două tipuri de pâine: bucăți de plastic în câteva loturi

Vel Pitar România retrage două sortimente de pâine, informează Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Vel Pitar România retrage două sortimente de pâine. Este vorba despre pâinea domnească albă de 1 kg – loturile cu termen de expirare: 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C, 17.03.26C și de Deplina Extra albă 600 g – lot cu termen de expirare: 05.03.26C, potrivit Mediafax.

Persoanele care dețin produsele cu termenele/loturile menționate sunt rugate să nu le consume, să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde au fost achiziționate până la data de 17 martie 2026.

Contravaloarea produselor va fi returnată fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

„În urma confirmării unui caz izolat de prezență a unui corp străin (fragment de material plastic de culoare albă), din precauție și responsabilitate, compania a decis retragerea și rechemarea produselor din loturile menționate, indiferent de cifra care urmează după litera C, numărul de lot, pentru a elimina sau reduce orice risc potențial asociat”, transmite ANSVSA.

ANSVSA monitorizează îndeaproape această acțiune și colaborează cu Vel Pitar România pentru retragerea completă a produselor vizate de pe piață.