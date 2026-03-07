La doar 12 ani, Sebastian Colibaba, cunoscut sub numele de scenă DJ Sebic, a reușit să ridice în picioare publicul de la Românii au Talent. Tânărul DJ a impresionat prin energie, talent și pasiunea evidentă pentru muzică.

Pasiunea pentru mixat a apărut după ce Sebastian a văzut, pe scena unui festival, un DJ care l-a impresionat profund. Momentul a fost decisiv pentru el: atunci și-a dat seama că își dorește să facă același lucru, potrivit ProTV.

Sebastian crede că a moștenit talentul pentru muzică de la mătușa și unchiul său, membri ai unei formații de muzică populară. Deși nu are studii de specialitate, este autodidact și exersează zilnic pentru a deveni din ce în ce mai bun. Pentru el, totul pornește din pasiune.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Premiu important la Hermannstadt Fest

Tânărul DJ a participat și la Hermannstadt Fest, unde a obținut locul I la secțiunea „Reorchestrarea și reinterpretarea unei piese românești”.

Idolul său este celebrul DJ britanic James Hype, pe care îl admiră pentru tehnicile spectaculoase și trucurile pe care le folosește în show-urile sale.

Sebastian visează să devină un DJ cunoscut și apreciat, să participe la cât mai multe festivaluri și să își facă un nume în acest domeniu. De asemenea, își dorește să urce pe cât mai multe scene mari și să fie apreciat pentru ceea ce face.

Reacția juriului de la Românii au talent 2026

Carmen Tănase: „Tu ești un spectacol”

Andi Moisescu: „Eu zic să îți pregătești direct un manager. Te văd la Untold, clar! Bravo, Sebi”

Andra: „Este o bucurie de copil! Am dansat aici cu tine! Am fost în ritmul tău, în spectacolul tău! Ești foarte bun în ceea ce faci!”

Puștiul spune că dorința de a împărtăși cu toată lumea pasiunea sa pentru muzică este motivul care l-a determinat să participe la Românii au Talent.

