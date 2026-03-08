accident pe valea oltului. o șoferiță ar fi adormit la volan

Un accident a avult loc, duminică, 8 martie, pe Valea Oltului, în zona localității Câineni. O șoferiță ar fi adormit la volan.

Traficul pe DN7 – Valea Oltului a fost parțial blocat, duminică dimineața, în zona localității Câinenii Mari, în apropiere de Robești, după un accident rutier în care a fost implicat un singur autoturism.

Potrivit informațiilor transmise prin apel la 112, o mașină a părăsit partea carosabilă și a lovit versantul de pe marginea drumului. În autoturism se afla o singură persoană, conducătoarea auto, potrivit publicației ”Se întâmplă în Vâlcea”.

Primele informații indică faptul că șoferița ar fi adormit la volan înainte de impact. Circumstanțele exacte urmează însă să fie stabilite de polițiști. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și salvatori pentru acordarea primului ajutor și pentru degajarea carosabilului.