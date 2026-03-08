Un accident a avult loc, duminică, 8 martie, pe Valea Oltului, în zona localității Câineni. O șoferiță ar fi adormit la volan.
Traficul pe DN7 – Valea Oltului a fost parțial blocat, duminică dimineața, în zona localității Câinenii Mari, în apropiere de Robești, după un accident rutier în care a fost implicat un singur autoturism.
Potrivit informațiilor transmise prin apel la 112, o mașină a părăsit partea carosabilă și a lovit versantul de pe marginea drumului. În autoturism se afla o singură persoană, conducătoarea auto, potrivit publicației ”Se întâmplă în Vâlcea”.
Primele informații indică faptul că șoferița ar fi adormit la volan înainte de impact. Circumstanțele exacte urmează însă să fie stabilite de polițiști. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și salvatori pentru acordarea primului ajutor și pentru degajarea carosabilului.
Ultima oră
- Barajul de pe Olt de la Călimănești, curățat în timp record. Buzoianu: „E importantă vigilența noastră” acum 44 de minute
- Jandarmii sibieni au oferit lalele, de 8 Martie. „Ne-am dorit să aducem un zâmbet” / foto acum 2 ore
- Accident pe Valea Oltului. O șoferiță ar fi adormit la volan acum 3 ore
- Mesaj de 8 Martie al pompierilor sibieni: „În spatele fiecărei intervenții se află femei care ne sunt sprijin” acum 4 ore
- Cadouri de 8 Martie pentru femei: intrări gratuite la „Căsuța răsturnată”, Muzeul ASTRA și alte atracții acum 4 ore