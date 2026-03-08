altfel de mărțișoare și daruri pentru femei. muzeele din sibiu „se întrec” în cadouri autentice

La Muzeul ASTRA și Muzeul Național Brukenthal se găsesc cadouri autentice inspirate din artă și tradiție, precum obiecte și accesorii cu poveste, perfecte pentru a fi dăruite de Ziua Internațională a Femeii.

La Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului intrarea este gratuită duminică, de 8 martie. Vizitatorii pot descoperi aici și ‘pomul gândurilor bune’, un copac simbolic în care pot agăța mesaje cu urări sau gânduri frumoase scrise pe bucăți de hârtie, potrivit Agerpres.

Pentru cei care caută un cadou special de 8 martie, Muzeul ASTRA aduce în prim-plan meșteșugul tradițional și obiectele realizate manual. În Galeriile de Artă Populară, situate la intrarea în Pavilionul Muzeal Multicultural, sunt expuse numeroase produse realizate de meșteri din toate regiunile României.

‘Prin achiziționarea unui produs original, util și frumos, vizitatorii contribuie la sprijinirea meșterilor și la continuitatea meșteșugurilor tradiționale’, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Muzeului ASTRA, Cosmin Călinescu.

Potrivit acestuia, selecția de cadouri-suvenir include ii cusute manual, accesorii textile, pălării, brățări, curele, sacoșe și genți, dar și mărțișoare din lemn și lână ori obiecte de uz casnic din lemn, precum linguri și farfurii. Printre noutățile din acest an se numără un portfard țesut din fire de lână și o ie inspirată din zona Muscel (Argeș), cusută manual. Prețurile pornesc de la câteva zeci de lei și pot ajunge la câteva mii de lei, în funcție de complexitatea obiectelor.

Galeriile de Artă Populară ale Muzeului ASTRA sunt deschise zilnic între orele 8:00 și 18:00, iar magazinul de la Casa Artelor, situat în Piața Mică nr. 21 din centrul istoric al Sibiului și aparținând aceluiași muzeu, funcționează de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.

Și dacă pașii vă poartă în centrul istoric al Sibiului, atunci puteți să vă achiziționați un cadou autentic și de la magazinele Muzeului Național Brukenthal, unde se găsesc reproduceri atent realizate. Portretul feminin, surprins în diferite epoci și stiluri, se regăsește pe obiecte decorative, semne de carte sau printuri, devenind un dar cu semnificație.

Potrivit curatorului Alexandra Runcan, de la Muzeul Național Brukenthal, printre cele mai căutate produse se numără reproducerile după tablouri celebre din colecțiile muzeului care redau feminitatea, de la eleganța epocilor istorice la expresivitatea artei moderne.

‘Magazinele Muzeului Național Brukenthal oferă o selecție specială de daruri inspirate din artă și patrimoniu. Printre cele mai căutate sunt reproducerile după tablouri celebre din colecțiile muzeului care redau portretul feminin în diverse stiluri potrivite pentru orice personalitate: de la grația și eleganța epocilor istorice la nonșalanța și misterul epocii moderne. Albumele și cataloagele de artă, publicațiile pe teme istorice și culturale merg savurate alături cafeaua Baronului și astfel gestul dumneavoastră devine o veritabilă experiență de relaxare. Alegând un cadou din oferta muzeului, oferiți nu doar un obiect frumos, ci și o mică parte din povestea muzeului, susținând în același timp activitatea culturală și patrimoniul pe care acesta îl păstrează’, a precizat pentru AGERPRES Alexandra Runcan.

Așa cum a spus curatorul Alexandra Runcan, de la Muzeul Național Brukenthal: ‘De Ziua Internațională a Femeii, cadourile pot fi mai mult decât simple obiecte – pot deveni mici gesturi culturale’.

Sursa foto: Isabela Paulescu/Agerpres