crimă în stradă la bazna: bărbat bătut de adolescent până a murit

Un tânăr de 17 ani a ucis cu sânge rece un vârstnic de 73, în satul Boian din comuna Bazna, județul Sibiu. Adolescentul l-a lovit cu o bâtă în cap, după care l-a abandonat în stradă, potrivit procurorilor sibieni.

Omorul s-a întâmplat în noaptea de vineri, 6 martie. Cei doi s-au certat, după care adolescentul a aluat bâta din mâinile vârstnicului și a început să îl lovească în zona capului. După numeroasele lovituri, tânărul l-a abandonat pe vârstinc în stradă, timp în care a și murit.

„Agresiunea s-a petrecut în stradă, în noaptea de 07 martie, în urma unui conflict spontan, cei doi fiind consăteni. Victima avea asupra ei o bâtă de care a fost deposedată de autor, iar apoi acesta l-a lovit în mod repetat in zona capului și l-a lăsat în stradă. Victima a murit consecutiv loviturilor și expunerii la frig. Inculpatul fost reținut ieri și propus azi pentru arestare”, a transmis Simion Dan, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu..