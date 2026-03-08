dorinel munteanu, spumos după ce a fost premiat la galați. ”au vrut să mă enerveze”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu nu a fost deloc impresionat de faptul că Oțelul l-a premiat cu o plachetă înaintea meciului de la Galați.

Conducătorii Oțelului i-a acordat lui Dorinel Munteanu o plachetă de merit pentru performanțele obținute de fostul internațional pe banca gălățenilor. ”Neamțul” a fost aplaudat înaintea jocului de cei 4000 de fani gălățeni.

”A fost un moment chiar neașteptat, nu mă așteptam la cei din conducere să facă acest gest. Nu am mai vorbit niciodată la telefon cu cei care au inventat această diplomă de onoare. Eu le mulțumesc, dar probabil știau că nu-mi plac astfel de evenimente înainte de meci și au vrut să mă enerveze, dar nu m-am enervat”, a declarat Dorinel Munteanu la flash-interviu.

”Munti” a câștigat cu FC Hermannstadt pe Galați și speră ca echipa sa să continue în același mod și în play-out. ”Am făcut o paridă foarte bună, echipa noastră a jucat un fotbal de calitate din primul până în ultimul minut. Oțelul ne-a pus foarte puține probleme, am avut 2-3 ocazii foarte mari în prima repriză, am marcat în repriza a doua. Dacă ne descopeream, ei puteau să marcheze pe contraatac. Le-am zis jucătorilor să fie foarte atenți, ca să nu fim prinși pe contraatac. Pot să spun că sunt mulțumit, dar mai avem foarte multă treabă” a punctat ”Neamțul” după jocul câștigat de sibieni la Galați.

”Au fost nervi pentru că i-a învins Dorinel Munteanu”

Tehnicanul consideră că cele trei eliminări ale oțelarilor a venit pe fondul de joc bun al sibienilor. ”Superioritatea numerică a fost cauzată de jocul bun, de atitudinea noastră, nu mă uit la adversar, dar Sibiul a făcut un meci bun. Au fost nervi la final că Oțelul a fost învins pe Dorinel Munteanu, nu am înțeles conflictul de la final. Următorul jocul, adică începerea play-out-ului, va fi la fel de exploziv precum meciul de astăzi” a subliniat Munteanu.