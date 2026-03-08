dragoș albu a lămurit ”conflictul” cu dorinel munteanu. ”sunt om de echipă”

Mijlocașul lui FC Hermannstadt, Dragoș Albu a lămurit lucrurile după ce presa centrală a scris că a avut un conflict cu antrenorul Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu a fost foc și pară după jocul de la Sibiu, cu Botoșani, la adresa lui Dragoș Albu, pe care l-a schimbat la pauză. ”Munti” spunea la finalul jocului cu moldovenii că Albu a făcut ceva unic în cariera sa de antrenor, fără a specifica.

După victoria sibienilor de la Galați, scor 2-0, Dragoș Albu a lămurit situația sa cu tehnicianul Dorinel Munteanu. ”Da, am ieșit nervos cu Miercurea Ciuc, era minutul 29, dar asta nu are legătură cu Mister, nu am spus un cuvânt. M-am dus la vestiare, am vorbit a doua zi cu Mister. I-am spus că era normal să mă duc la vestiare, pentru că eram foarte frustrat, pentru că nu traversez o perioadă foarte bună. În niciun caz nu s-a întâmplat să-l înjur pe Mister. S-au scris multe prostii, care nu sunt în niciun caz adevărate” a declarat Albu.

”Am avut o ieșire nervoasă”

Mijlocașul lui FC Hermannstadt spune că era supărat pe evoluția sa din jocul cu Botoșani, când a fost schimbat la pauză. ”Vreau să clarific și acest lucru. La pauza meciului, am avut o ieșire mai nervoasă pentru că eram supărat pe jocul meu. Mi-am cerut scuze pentru asta, lucrurile s-au reglat. Nu am fost violent sau mai știu eu ce lucruri s-au spus despre mine. Cine mă cunoaște, știe că sunt un jucător de echipă. Niciodată n-am ripostat și nu am creat tensiuni în cadrul echipei. Nu avem nevoie de lucruri negative, având în vedere situația în care suntem”, a mai punctat Dragoș Albu.

”S-a produs un declic”

Dragoș crede că cele două victorii consecutive au adus declicul atât de dorit în jocul lui F Hermannstadt. ”Mă bucur foarte mult că am reușit să legăm două victorii. Aveam nevoie de acest lucru și sper să ne dea mare încredere pentru jocurile din play-out, pentru că ne așteaptă meciuri de foc. E clar că avem nevoie de orice lucru pozitiv, pentru că am traversat o perioadă foarte grea. Mă bucur că s-a produs acest declic, dar ne așteaptă meciuri foarte grele în play-out și acolo se face diferența”, a spus Dragoș Albu.