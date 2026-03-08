fc hermannstadt, respiră: victorie la galați și se reaprind speranțele salvării de la retrogradare / video

FC Hermannstadt a câștigat duminică la Galați, 2-0 cu Oțelul, într-un meci cu trei jucători eliminați la gălățeni!

Partida a fost una specială pentru Dorinel Munteanu, antrenor care a câștigat titlul și Supercupa cu Oțelul în 2011.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În 2023, ”Neamțul” i-a promovat pe moldoveni, după ce a preluat echipa din al treilea eșalon. ”Munti” a primit înainte de meci o plachetă de excelență din partea clubului Oțelul, fiind aplaudat de cei 4000 de fani gălățeni.

Foto: FC Hermannstadt

La sibieni, Ciubotaru a fost suspendat, iar soluția logică era Stancu. Oarecum suprinzător, Jair a fost din nou printre titulari.

După un început echilibrat, în minutul 14, Chițu scapă singur din unghi cu portarul, dar șutul său este blocat de I. Popescu.

Foto: Sportul Ilustrat

Dorinel Munteanu primește cartonaș galbene pentru proteste, secundul său, Laurențiu Iorga încasează roșu. Gălățenii sunt periculoși în minutul 26, sibienii se apără bine în situații dificile. Apoi, Neguț trage bine din 16 metri, mingea este blocată de un apărător gălățean.

Foto: FC Hermannstadt

FC Hermannstadt ratează încă o ocazie uriașă în minutul 34, Căpușă centrază perfect pe jos, Chițu reia din 6 metri direct în portarul Iustin Popescu! Sibenii prind curaj, odată cu trecerea timpului.

Oțelul reușește o fază frumoasă în minutul 44, Campos înscrie, dar plecase dintr-un ofsaid evident. În final de repriză, Bană de la Oțelul primește al doilea galben pentru o ținere de mână și gazdele rămân în inferioritate.

Foto: FC Hermnnstadt

În inferioritate, Oțelul marchează în minutul 50 după o lovitură liberă, mingea este recentrată cu capul de Campos și Zivulic înscrie din fața porții goale. Faza a fost analizată câteva minute la VAR, apoi golul este anulat pentru ofsaid la Campos, iar sibienii scapă dintr-un mare impas.

Foto: FC Hermannstadt

Imediat, ”Neamțul” face schimbări, pe teren intră Stoica și Buș, ies Karo și Politic, dar echipa rămâne apatică, deși e în superioritate numerică.

Aurelian Chițu își ia revanșa pentru ocaziile din prima repriză și înscrie cu capul magistral în minutul 63, după o centrare foarte bună de la Chorbadzhiyski, un stoper care a adus un plus evident în defensivă.

Foto: FC Hermannstadt

Oțelul introduce din nou mingea în plasă în minutul 66, dar Campos era într-un ofsaid evident. ”Munti” schimbă, intră și Albu și Zargary, pentru a da prospețime la mijlocul terenului. Zivulic are intrare criminală la Florescu, arbitrul Moroiță dă doar galben. Centraul este chemat la VAR și firesc dă roșu pentru Zivulic, iar Oțelul rămâne în doar nouă oameni.

Foto: FC Hermannstadt

Abia intrat pe teren, Simba irosește nonșalant un contraatac în superioritate. În minutul 85, însă, Cristi Neguț reușește un lob superb din 16 metri, peste portarul Iustin Popescu și sibienii scapă de emoții. Oțelul are al treilea jucător eliminat, pe Iacob, care primește roșu direct pentru proteste.

Foto: Sportul Ilustrat

Sibieni nu mai forțează, Simba are și el ocazie pe final. Se termină 2-0 pentru FC Hermannstadt, care obține puncte mari și pare că se redresează la timp pentru a prinde un loc de baraj în play-out.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Echipa lui Dorinel Munteanu termină sezonul regular penultima, dar are două victorii consecutive care au apropiat-o mult de zona de locurile 13-14, care duc la baraje.

Sibienii vor intra în play-out cu 12 puncte după rotunjire și în mod normal se vor lupta cu Slobozia pentru evitarea celui de-al doilea loc retrogradabil, Metaloglobus părând deja condamnată.

Foto: Sportul Ilustrat

FC Hermannstadt va intra în play-out și cu patru puncte mai puțin decât Miercurea Ciuc și Petrolul, pe care trebuie să le depășească pentru a scăpa de baraje.

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Karo (Stoica 54), Chorbadzhiyski, Stancu – Jair (Albu 67), Ivanov (Zargary 67), Florescu (Simba 79) – Neguț (cpt.), Chițu, Politic (Buș 54). Antrenor: D. Munteanu.