cadouri de 8 martie pentru femei: intrări gratuite la „căsuța răsturnată”, muzeul astra și alte atracții

De Ziua Internațională a Femeii, mai multe instituții și organizatori de evenimente din Sibiu au pregătit surprize speciale pentru doamne și domnișoare. În unele locuri, acestea beneficiază de intrare gratuită, fie la filme, fie la obiective turistice sau evenimente dedicate lor.

De 8 martie, sibiencele pot vizita gratuit mai multe spații din cadrul Muzeul Național Brukenthal. Astfel, toate doamnele și domnișoarele pot vizita gratuit Muzeul de Artă Contemporană, din cadrul Muzeului Național Brukenthal de pe Strada Tribunei nr. 6.

„Cadou” pentru femei și din partea Muzeului ASTRA

Doamnele și domnișoare beneficiază de intrarea gratuită, duminică, 8 martie, la Muzeul ASTRA. ”De 8 martie, în Ziua Internațională a Femeii, Ministerul Culturii și Rețeaua Națională a Muzeelor din România vă invită pe voi, cele mai frumoase ființe din lume, să trăiți experiența unor clipe speciale, de mare bucurie, într-o zi frumoasă de primăvară!”, a transmis Muzeul ASTRA.

În mod obișnuit, prețul de intrare în muzeu este 50, 10 lei pentru elevi și studenți și 15 lei pentru pensionari.

Acces gratuit în parc și la „Casa Întoarsă”

De asemenea, femeile pot vizita gratuit, pe 8 martie, Brambura Park, unde doamnele și domnișoarele au intrare liberă atât în parc, cât și la celebra „Casă Întoarsă”. Locația, aflată în apropiere de Sibiu, este cunoscută pentru atracțiile sale turistice și pentru peisajele naturale din zonă.

Film gratuit pentru femei la Centrul Cultural „Ion Besoiu”

La Centrul Cultural Ion Besoiu din Sibiu, femeile au intrare gratuită la toate proiecțiile de film în perioada 1 – 8 martie. Campania este dedicată Lunii Femeii, iar organizatorii spun că își doresc să vadă sălile pline de mame, fiice, bunici sau prietene care aleg să petreacă timp împreună la cinema.

În plus, participantele pot lua parte și la o tombolă cu premii, printre care vouchere beauty, abonamente la yoga, ședințe foto sau cine pentru două persoane.