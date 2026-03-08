jandarmii sibieni au oferit lalele, de 8 martie. „ne-am dorit să aducem un zâmbet” / foto

Jandarmii sibieni au oferit lalele ca simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței pentru femei. Aceștia au adus, duminică, zâmbete pe fețele doamnelor și domnișoarelor din Sibiu, Avrig și Păltiniș.

De Ziua Internațională a Femeii, în semn de apreciere sinceră, jandarmii sibieni, în colaborare cu reprezentanții Asociației “Grigore Alexandru Ghica”, au oferit femeilor flori, în zona centrală a municipiului Sibiu, în Avrig și în zona montană Păltiniș.

„Prin acest gest simplu, dar plin de semnificație, ne-am dorit să aducem un zâmbet și să transmitem respectul nostru față de rolul important pe care femeile îl au în viața familiei și a comunității.

Un adevărat model de curaj, răbdare și dăruire, femeia aduce echilibru și liniște în rolul de mamă, fiică, soție sau soră și reușește să dăruiască sprijin și încredere doar prin prezența ei.

Astăzi, dorim să le transmitem tuturor femeilor din comunitate un sincer La mulți ani, însoțit de respect și recunoștință pentru că prin tot ceea ce reprezintă oferă armonie și sens.

Le mulțumim și femeilor din viețile noastre pentru că ne oferă grijă, înțelegere, sprijin necondiționat, ne inspiră prin exemplul lor și ne sunt alături în toate momentele.

Această ocazie specială să vă aducă zâmbete, momente frumoase și să simțiți că sunteți respectate și apreciate în fiecare zi.

Le dorim tuturor femeilor o primăvară frumoasă, multă sănătate, bucurii și împliniri”, au transmis jandarmii sibieni.