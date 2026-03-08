mesaj de 8 martie al pompierilor sibieni: „în spatele fiecărei intervenții se află femei care ne sunt sprijin”

Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu au transmis, cu ocazia zilei de 8 Martie, un mesaj emoționant dedicat femeilor din viața lor.

Reprezentanții instituției ISU Sibiu au publicat mesajul dedicat femeilor, subliniind rolul important pe care îl au femeile, fie că vorbim de mame, soții, fiice, prietene sau colege în viața celor care intervin zilnic în situații de urgență.

„De fiecare dată când plecăm la o intervenție, știm că undeva cineva se gândește la noi.

Un gând rostit în grabă, dar plin de grijă:

„Aveți grijă de voi, mamă!”,

„Te așteptăm acasă, iubitule!”,

„Tati, sunt mândră de tine!”

sau „Mult succes, dragi colegi!”.

Sunt cuvinte simple, dar pentru noi înseamnă enorm.

În spatele fiecărei intervenții se află femei care ne sunt sprijin, curaj și inspirație – mame, soții, fiice, prietene sau colege.

Astăzi, de 8 Martie, vă transmitem cele mai calde și sincere gânduri. Vă mulțumim pentru tot ceea ce sunteți și pentru tot ceea ce faceți.

Cu respect și recunoștință, pompierii sibieni vă urează LA MULȚI ANI!”, a transmis ISU Sibiu într-un mesaj postat pe pagina de facebook.