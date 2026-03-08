sibian băut, arestat la brașov: a furat mașina unui coleg de muncă

Un bărbat de 29 de ani, din Sibiu, a furat sâmbătă noaptea mașina unui coleg de muncă și a pornit într-o cursă ilegală. Înainte să se urce la volan, sibianul consumase alcool.

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 03:00. Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Voila au fost alertați chiar de proprietarul autoturismului, care a reclamat faptul că vehiculul său a fost sustras fără drept de către un coleg, potrivit Brașov.net.

Imediat după primirea sesizării, echipajele de poliție au pornit în căutarea autoturismului, pe care l-au reperat rapid în trafic. La vederea semnalelor luminoase și acustice ale agenților, șoferul a refuzat să oprească, accelerând în încercarea de a se face nevăzut.

Urmărirea s-a desfășurat până în localitatea Gura Văii, unde bărbatul, realizând că nu poate scăpa, a abandonat mașina pe un drum comunal și a încercat să fugă pe jos. Polițiștii au acționat însă rapid și l-au interceptat pe fugar în scurt timp, în zona respectivă.

Bilanț infracțional grav: Furt, alcool și permis suspendat

Verificările ulterioare au scos la iveală un șir întreg de infracțiuni. Oamenii legii au stabilit că tânărul de 29 de ani avea dreptul de a conduce suspendat. Mai mult, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în arest și este cercetat acum penal pentru un cumul de infracțiuni: furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și nerespectarea semnalelor polițiștilor.

Autoritățile reamintesc faptul că sustragerea unui vehicul, chiar și de către o persoană cunoscută victimei (prieten, coleg, rudă), se încadrează la infracțiunea de furt și atrage răspunderea penală.