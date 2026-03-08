sibiul își știe programul din play-out: primul meci la arad, cu uta

FC Hermannstadt va intra în play-out cu 12 puncte după rotunjire și va disputa primul meci în deplasare, cu UTA.
Odată cu finalul meciului Oțelul – FC Hermannstadt 0-2 s-a stabilit programul jocurilor din play-out. După două victorii consecutive în Superliga, primele din acest sezon, FC Hermannstadt s-a apropiat de locul 14, cel care duce la barajele de supraviețuire.
Sibienii vor intra în play-out cu 12 puncte după rotunjire, dar va fi dezavantajată în cazul că va termina la egalitate de puncte cu altă echipă care nu a beneficiat de această facilitate.
Pentru echipa lui Dorinel Munteanu, cel mai imporant meci din play-out va fi probabil în etapa a 7-a, la Slobozia, cu Unirea, meci care poate decide a doua echipă retrogradată.
Cel mai atractiv meci din play-out, cel cu FCSB este programat chiar în ultima rundă, la Sibiu.
Ultimele două clasate din play-out retrogradează direct în Liga 2. Locurile 7 și 8 din play-out merg la barajul de menținere/promovare în SuperLigă, unde înfruntă formațiile clasate pe locurile 3 și 4 din play-off-ul Ligii 2.
Program FC Hermannstadt în play-out:
Etapa 1: UTA – FC Hermannstadt
Etapa 2: FC Hermanstadt – FC Botoșani
Etapa 3: Oțelul Galați – FC Hermannstadt
Etapa 4: FC Hermannstadt – Farul Constanța
Etapa 5: Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt
Etapa 6: FC Hermannstadt – Csikszereda
Etapa 7: Slobozia – FC Hermannstadt
Etapa 8: Metaloglobus – FC Hermannstadt
Etapa 9: FC Hermannstadt – FCSB
CLASAMENT PLAY-OUT:
Clasamentul din play-out după înjumătățire
- 1. FCSB – 23 de puncte
- 2. UTA Arad – 22 de puncte (a beneficiat de rotunjire)
- 3. FC Botoșani – 21 de puncte
- 4. Oțelul Galați – 21 de puncte (a beneficiat de rotunjire)
- 5. Farul – 19 puncte (a beneficiat de rotunjire)
- 6. Petrolul – 16 puncte
- 7. Csikszereda – 16 puncte
- 8. Unirea Slobozia – 12 puncte (are un meci mai puțin disputat, cu FC Argeș, în ultima etapă a sezonului regulat)
- 9. FC Hermannstadt – 12 puncte (a beneficiat de rotunjire)
- 10. Metaloglobus – 6 puncte
