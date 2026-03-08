sibiul își știe programul din play-out: primul meci la arad, cu uta

FC Hermannstadt va intra în play-out cu 12 puncte după rotunjire și va disputa primul meci în deplasare, cu UTA.

Odată cu finalul meciului Oțelul – FC Hermannstadt 0-2 s-a stabilit programul jocurilor din play-out. După două victorii consecutive în Superliga, primele din acest sezon, FC Hermannstadt s-a apropiat de locul 14, cel care duce la barajele de supraviețuire.

Sibienii vor intra în play-out cu 12 puncte după rotunjire, dar va fi dezavantajată în cazul că va termina la egalitate de puncte cu altă echipă care nu a beneficiat de această facilitate.

Pentru echipa lui Dorinel Munteanu, cel mai imporant meci din play-out va fi probabil în etapa a 7-a, la Slobozia, cu Unirea, meci care poate decide a doua echipă retrogradată.

Cel mai atractiv meci din play-out, cel cu FCSB este programat chiar în ultima rundă, la Sibiu.

Ultimele două clasate din play-out retrogradează direct în Liga 2. Locurile 7 și 8 din play-out merg la barajul de menținere/promovare în SuperLigă, unde înfruntă formațiile clasate pe locurile 3 și 4 din play-off-ul Ligii 2.

Program FC Hermannstadt în play-out:

Etapa 1: UTA – FC Hermannstadt

Etapa 2: FC Hermanstadt – FC Botoșani

Etapa 3: Oțelul Galați – FC Hermannstadt

Etapa 4: FC Hermannstadt – Farul Constanța

Etapa 5: Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt

Etapa 6: FC Hermannstadt – Csikszereda

Etapa 7: Slobozia – FC Hermannstadt

Etapa 8: Metaloglobus – FC Hermannstadt

Etapa 9: FC Hermannstadt – FCSB

CLASAMENT PLAY-OUT:

Clasamentul din play-out după înjumătățire