video / evoluția lucrărilor pe autostrada a1 sibiu-pitești la început de martie 2026, sectorul boița -cornetu

La finalul fiecărei luni, Ora de Sibiu urmărește din aer evoluția lucrărilor de pe tronsonul montan al Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, sectorul Boița – Cornetu, proiectul care va realiza prima legătură rutieră de mare viteză peste Carpați.

Autostrada Sibiu–Pitești are aproximativ 122 de kilometri și reprezintă una dintre piesele esențiale ale coridorului rutier care conectează Portul Constanța cu vestul Europei. Segmentul care traversează zona montană rămâne partea cea mai complexă a proiectului.

Secțiunea 2 (Boița – Cornetu): lucrări în mai multe puncte ale traseului

Lotul Boița – Cornetu, lung de 31,33 kilometri, traversează Valea Oltului și include numeroase structuri speciale – tuneluri, poduri și viaducte. Contractul, estimat la circa 4,25 miliarde de lei fără TVA, este realizat de asocierea turcă Mapa Insaat – Cengiz Insaat.

La începutul lunii martie 2026, progresul fizic al lucrărilor era estimat la aproximativ 8%, potrivit informațiilor publice din ultimele raportări privind evoluția șantierului.

Activitatea constructorului este concentrată în mai multe zone de pe traseu, în special în apropierea localităților Boița și Lazaret. Aici se execută lucrări la infrastructura unor viaducte, inclusiv coloane forate și fundații, precum și pregătirea platformelor pentru structurile viitoare.

Printre punctele importante ale acestui lot se află Tunelul Robești, cu o lungime de aproximativ 900 de metri. Conform datelor comunicate la începutul anului 2026, excavațiile avansaseră deja câteva sute de metri pe fiecare galerie, ceea ce marchează una dintre primele etape vizibile ale lucrărilor subterane de pe această secțiune.

Tot pe acest tronson va fi construit ecoductul din zona Lazaret, o structură de aproximativ 210 metri care va trece peste râul Olt, linia de cale ferată și DN7. Construcția este proiectată astfel încât să permită și deplasarea animalelor sălbatice între zonele naturale aflate de o parte și de alta a văii.

Din cauza complexității proiectului și a condițiilor speciale din zona montană, lucrările se desfășoară etapizat, în funcție de fronturile de lucru disponibile și de procedurile administrative necesare pentru fiecare sector.

Stadiul celorlalte secțiuni ale autostrăzii

În restul proiectului Sibiu–Pitești, lucrările se află în etape diferite de execuție.

Secțiunea 1 (Sibiu – Boița, 13,17 km) este deschisă circulației din decembrie 2022 și a fost realizată de compania Porr Construct.

Secțiunea 5 (Curtea de Argeș – Pitești, 30,35 km) a fost inaugurată în două etape – în decembrie 2024 și în iunie 2025 – lucrările fiind executate de compania italiană Webuild.

Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), în lungime de 9,86 kilometri, este cea mai avansată dintre secțiunile aflate încă în execuție. Constructorul Porr lucrează la structurile de pe traseu și la Tunelul Momaia, un tunel cu două galerii paralele care are aproximativ 1,35 kilometri lungime. Pe șantier se desfășoară lucrări de finisare, montarea instalațiilor și realizarea structurii rutiere.

Secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni) este cel mai lung segment al zonei montane, cu 37,4 kilometri. Contractul depășește 5,3 miliarde de lei, iar lucrările sunt executate de Webuild. Pe șantier sunt mobilizate câteva sute de muncitori și aproximativ două sute de utilaje și echipamente, activitatea fiind împărțită în mai multe puncte de lucru.

Pe acest lot va fi realizat Tunelul Poiana, cu o lungime de aproximativ 1,7 kilometri, pentru care este prevăzută utilizarea unui utilaj de forare de tip TBM. În prezent se desfășoară pregătiri pentru instalarea echipamentului și pentru organizarea zonelor de lucru.

Progresul proiectului depinde în mare măsură de evoluția lucrărilor pe secțiunile 2 și 3, cele mai dificile din punct de vedere tehnic. În funcție de ritmul șantierelor și de etapele administrative necesare, specialiștii din domeniul infrastructurii estimează că traversarea completă a Carpaților pe autostrada Sibiu–Pitești ar putea fi realizată spre finalul acestui deceniu.