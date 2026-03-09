accident cu atv într-un sat sibian: un bărbat rănit, iar ”pilotul” era rupt de beat

Ieri, 8 martie, în jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident de circulație produs în localitatea Nou.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un localnic în vârstă de 29 de ani conducea un ATV pe strada Lamprich. La efectuarea virajului la dreapta pe strada Alăturată, acesta nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat în afara părții carosabile.

În urma impactului, pasagerul aflat pe ATV, un bărbat de 51 de ani din localitate, a suferit vătămări corporale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat că șoferul avea o alcoolemie de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit și că tânărul nu are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, iar ATV-ul era neînregistrat sau neînmatriculat.