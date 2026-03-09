autostrada sibiu - pitești: ministerul transporturilor a anunțat care este prioritatea pentru 2026 la acest proiect

Ministerul Transporturilor a anunțat că revizuirea acordului de mediu pentru autostrada Sibiu-Pitești este prioritatea principală pentru anul 2026.

Secretarul de stat Ionel Scrișteanu a declarat că această etapă este esențială pentru emiterea autorizațiilor de construire pentru sectiunile 2 și 3, astfel încât primul tunel la nivel de autostradă între Curtea de Argeș și Tigveni să poată fi dat în trafic în luna august.

„Trebuie să avem autorizații pe toată lungimea sectiunilor pentru a finaliza prima traversare a Carpaților între 2029 și 2030. Colaborarea cu Ministerul Mediului este una bună și cred că închidem această revizuire în 2026”, a explicat Irinel Scrișteanu.

Potrivit Digi24, anul acesta, oficialul MTI estimează 250 km de autostrăzi și drumuri expres date în trafic, inclusiv autostrada Moldovei A7, care va fi finalizată până la Pașcani, și autostrada A0 – centura Capitalei, unde se urmărește finalizarea loturilor 1, 3 și 4. De asemenea, va fi dat în trafic un drum expres între Galați și Brăila, iar Podul de la Brăila va beneficia de lucrări suplimentare la asfalt.

Pe programul SAFE, România va construi primii 5,5 km de autostradă în Republica Moldova (lotul final al A8) și 14 km în Ucraina (Drumul Expres Suceava-Siret), asigurând astfel conexiunea cu infrastructura rutieră ucraineană. Licitațiile pentru cele trei loturi ale Drumului Expres Suceava-Siret vor fi finalizate până la sfârșitul lunii martie, urmând ca contractele să fie semnate în luna mai.

În ceea ce privește Podul de la Ungheni, acesta este realizat în proporție de peste 30% și se estimează finalizarea podului la mijlocul verii 2026, iar a punctului vamal la sfârșitul anului, cu un punct vamal unic România-Republica Moldova, pentru fluidizarea traficului. Scrișteanu a subliniat că colaborarea cu autoritățile moldovenești este bună, însă realizarea lucrării comune implică un efort semnificativ de ambele părți.

Acest an se anunță astfel unul record pentru România în ceea ce privește recepția infrastructurii rutiere de mare viteză.