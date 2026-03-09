bebelușul rănit aflat în ambulanța smurd răsturnată la sibiu, în stare gravă: a fost transferat la bucurești

Bebelușul de 5 luni aflat în ambulanța SMURD, care a fost lovită puternic sâmbătă pe Bulevardul Vasile Milea, a suferit o leziune la coloana vertebrală și a fost transferat la Spitalul Marie Curie din Bucrești.

Deși toți ceilalți pacienți ajunși la UPU Sibiu în urma accidentului de sâmbătă nu au necesitat internare, copilul, aflat în ambulanță, a fost rănit grav și transportat la București pentru îngrijiri suplimentare.

„A fost transferat, ieri, la Spitalul Marie Curie pentru tratament de specialitate, întrucât a prezentat o leziune traumatica vertebrală severă”, a transmis Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie din Sibiu.

Reamintim că în timp ce conducea un autoturism pe strada Luptei către strada Paltinului, la intersecția cu Bulevardul General Vasile Milea, din cauze care urmează a se stabili, un sibian de 54 de ani a intrat în coliziune cu o ambulanță, care se deplasa pe Bulevardul General Vasile Milea dinspre Șelimbăr către centru.

În ambulanța SMURD se afla copilul de 5 luni, cu mama acestuia și patru membri ai echipajului, respectiv trei subofițeri paramedici și un voluntar. (DETALII AICI)

Vezi și: Momentul în care ambulanța SMURD este lovită în plin de o mașină la Sibiu / video