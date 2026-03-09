bucureștean prins beat la volan pe valea oltului: poliția i-a luat permisul / foto

Polițiștii rutieri vâlceni au desfășurat o amplă acțiune de control în trafic, în cadrul căreia au verificat peste 1.500 de autovehicule și au legitimat aproximativ 2.000 de persoane. În timpul activităților au fost efectuate 788 de testări cu aparatul etilotest și 25 de testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

Pentru neregulile constatate, oamenii legii au aplicat 781 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 93 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză, 18 pentru depășiri neregulamentare, 11 bicicliștilor și 10 pietonilor, restul fiind aplicate pentru alte abateri de la regimul rutier. Totodată, ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 54 de permise de conducere, dintre care 18 pentru depășirea vitezei legale, 18 pentru depășiri neregulamentare și 10 pentru conducerea sub influența alcoolului.

Un exemplu în acest sens îl reprezintă cazul depistat de polițiștii Serviciului Rutier, care au identificat un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism pe DN7CC, pe raza orașului Călimănești, aflându-se sub influența alcoolului.

Rezultatul aparatului etilotest a fost de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.