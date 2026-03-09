cazul bătrânului omorât pe stradă la bazna: criminalul a fost arestat

Tânărul care a omorât un bărbat de 73 de ani la Bazna a fost arestat preventiv. El a cerut o măsură mai ușoară, însă magistrații nu au fost de acord.

Teribilul eveniment a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în satul Boian din comuna Bazna din județul Sibiu. Un tânăr de 17 ani și-a ucis vecinul, în vârstă de 73 de ani. Omul a fost bătut cu o bâtă, iar mai apoi, abandonat în stradă. Procurorii au transmis că loviturile au fost aplicate la nivelul capului, iar bărbatul a murit din cauza bătăii, dar și expunerii la frig.

În urma celor întâmplate, adolescentul a fost reținut, iar în cursul zilei de duminică a fost prezentat Instanței cu propunere de arestare preventivă. Deși a cerut o măsură mai ușoară, respectiv arest la domiciliu, el a fost băgat după gratii la Vâlcea.

„(…) admite propunerea de arestare preventivă a inculpatului S.N.E., formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. (…) Dispune arestarea preventivă a inculpatului S.N.E., aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Vâlcea, pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data de 08 martie 2026 și până la data de 06 aprilie 2026 inclusiv. Respinge cererea inculpatului de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată.